España acumula 331.000 millones de déficit con Pedro Sánchez en La Moncloa

El Gobierno ha cerrado el ejercicio 2022 con un agujero en las cuentas públicas de 63.776 millones de euros, para contabilizar un déficit del 4,8% del Producto Interior Bruto (PIB). Una cifra que estaría por debajo del 6,9% del pasado año, en la mitad del 10,1% que tuvo en el momento álgido de la pandemia, mejor que la previsión del 5% marcada en los Presupuestos Generales, pero una ratio peor que la esperada por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que auguraba una caída de hasta el 4,5%, o el Banco de España, que la había dejado en el 4,6%.

Pero la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se ha dado por satisfecha con lo logrado. «Tenemos buenas noticias –dijo–. Hemos logrado cumplir con nuestros compromisos presupuestarios por tercer año consecutivo, conseguir la mayor reducción de déficit de la historia sin ayuda financiera y dejarlo en menos de la mitad en dos años». De esta manera tan expresiva presumió en la presentación del informe de ejecución presupuestaria de 2022, aunque las arcas públicas siguen sumando números rojos pese al récord histórico de recaudación tributaria. «Hemos cuadrado el círculo», insistió Montero, que obvió que desde que Pedro Sánchez preside el Gobierno, el déficit ha aumentado en 331.000 millones de euros. Y eso que en cada ejercicio –salvo el impás pandémico de 2020, único año con una recaudación por debajo de los 200.000 millones– se ha batido el récord de ingresos, con un montante total durante los cinco años de Gobierno socialista de 1,1 billones de euros.

Montero justificó que los números rojos hayan seguido creciendo por el aumento exponencial del gasto público «por el apoyo a familias y empresas» por culpa de la pandemia y la guerra de Ucrania, que elevó el gasto en 2022 a 318.610 millones, un 3,6% más, del que más de la mitad fueron pagos a otras administraciones (165.732 millones). «La mejora de la recaudación la hemos usado para dar mayor protección a empresas y ciudadanos», defendió Montero, que cifró estas ayudas en 35.000 millones de euros desde que impactó la pandemia, 22.217 millones de ellos solo en 2022.

Una cantidad que no parece demasiado cuando la recaudación tributaria ha marcado récord, batiendo la marca de 2021 (223.385 millones) y superando las previsiones de los Presupuestos de 2023 (232.352 millones), para alcanzar un total 255.463 millones, un 14,4% más que un año antes –32.000 millones más que en 2021, 43.000 más que en 2019 y 47.000 más que en 2018–. Eso significa que Hacienda ingresó 699 millones de euros al día por impuestos en 2022. El IRPF recaudó 109.485 millones, un 15,8% –«pero no por la inflación, como mienten en la oposición, sino por la mejora del empleo y los salarios», dijo–; por Sociedades, 32.176 millones, un 20,8 % más –por «el buen comportamiento de los beneficios empresariales»–; por IVA, 82.595 millones, un 13,9% más «que no obedece a la inflación»–, y por impuestos especiales 20.224 millones, un 2,5% más.

Sin embargo, estos mimbres no han bastado para cuadrar las cuentas y la Administración central registró un déficit de 41.058 millones, un 3,1% del PIB, y la Seguridad Social acumuló un agujero de 5.986 millones, un 0,5 % del PIB, que aunque se ha reducido a la mitad respecto a 2021, no hay que olvidar que este organismo ha disparado sus ingresos por cotizaciones y ha recibido 37.665 millones en transferencias adicionales por parte de la Administración Central para salvar sus números rojos, básicamente para el pago de las pensiones. Por su parte, las comunidades autónomas registraron un déficit de 15.085 millones, casi el triple que un año antes (630 millones) y un 1,1% del PIB, «debido al efecto contable de la liquidación del ejercicio 2020, que ha sido compensado por el Estado», explicó la ministra, que asimismo señaló que la liquidación negativa del ejercicio 2020 ha llevado a las entidades locales a registrar un déficit de 1.647 millones, un 0,1% del PIB, tras años de superávit debido a una cuestión «técnica y coyuntural de tipo contable».

Capítulo aparte hizo Montero sobre las acusaciones «falsas» y las «mentiras» vertidas sobre que el Gobierno ha disparado la presión fiscal. «Nada de una subida de impuestos», reiteró con vehemencia antes de cargar contra el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, al que reprochó «que mienta sobre que este Gobierno sube impuestos. Todo lo contrario. Aunque la oposición nos acuse de forrarnos con la inflación, de ahogar a las familias y las empresas y más mentiras, ahí están los datos que dicen todo lo contrario y que reflejan un ahorro fiscal de 6.894 millones para los hogares españoles». En concreto, destacó que las rebajas tributarias aprobadas para hacer frente a la subida de precios han supuesto una merma en la recaudación pública de 8.491 millones euros, mientras que el impacto de los aumentos fiscales en 2022 asciende solo a 1.597 millones euros. «Por tanto, el saldo del conjunto de medidas impositivas adoptadas por el Gobierno refleja una rebaja fiscal neta para los ciudadanos de 6.894 millones». También cargó contra «los que aseguran que multiplicamos la fiscalidad a empresas y familias y los que aseguran que nos beneficiamos del aumento de precios, ya que sólo es una tercera parte del incremento de la recaudación». La realidad es que desde que Sánchez llegó al poder en 2018 su Gobierno ha recaudado 171.315 millones más en impuestos en sus dos legislaturas.