España, segundo productor de cerveza en Europa

España recuperó en 2022 el lugar privilegiado en el podio de los países productores de cerveza después de duros meses de pandemia. Con 41,1 millones de hectolitros (un 7,9% más que en el año 2021), se convirtió en el segundo productor de Europa, solo por detrás del competidor imbatible, Alemania –87,83 millones de hectolitros– y desbancando a Polonia, que en los últimos años había ocupado la segunda posición del ranking. A escala internacional, España también gana posiciones y se coloca en el noveno lugar por delante de países como Reino Unido. Son datos extraídos del informe socioeconómico del sector de la cerveza en España publicado por la Asociación Cerveceros de España, que atribuye estos buenos datos a diferentes factores. Entre ellos, a la permanencia de los hábitos de consumo de cerveza en el hogar, sumada a la recuperación del turismo (104,9 millones en 2022), y al notable incremento de las exportaciones durante el año pasado (con 4,2 millones de hectolitros, un 13,4% más). En total en 2022 España llegó a comercializar 38,95 millones de hectolitros. «Hemos vuelto a unas pautas de consumo previos a la pandemia, lo que unido al retorno del turismo, que representa entre el 20% y el 25% del consumo interior de cerveza, y a que las exportaciones se han cuadruplicado en los últimos años, han llevado al sector cervecero a recuperar su lugar», apunta satisfecho Jacobo Olalla, director general de los cerveceros de España.

Sin embargo, el consumo de cerveza en la restauración, que mejora notablemente su evolución con respecto al año anterior (casi un 32%), no alcanzó los niveles prepandemia, quedándose un 2,6% menos que en 2019. De hecho, 2022 comenzó con restricciones al consumo en barras o de pie en los establecimientos de restauración a causa de la COVID-19. Por ello el consumo de cerveza, tan ligado a la hostelería, tiene la misma evolución positiva pero no alcanza las cifras prepandemia: si en 2019, cerca del 70% de la cerveza se consumía fuera del hogar, en 2022 este índice se quedó por debajo del 60%. En cualquier caso, la cerveza sigue siendo la bebida fría más demandada en hostelería. El consumo en los bares representa entre el 20% y el 30% de sus ingresos netos. Desde la pandemia, las ventas al canal hostelero han vuelto a superar a la alimentación, pero con apenas dos puntos porcentuales de diferencia (51% vs 49%), sin llegar a niveles de 2019 (53,2% canal hosteleria vs 46,8% canal hogar).

Los mayores productores de cerveza

Mahou San Miguel fue el mayor productor de cerveza en España en 2022 con 12,81 millones de hectolitros, seguido de Grupo Damm (11,34 millones) y Heineken España (10,07 millones). A continuación, Hijos de Rivero (4,81 millones), CIA. Cervecera de Canarias (1,07 millones), Grupo Ágora (0,88 millones) y otras cerveceras independientes (con una estimación de 0,14 millones).

Fue sin duda un buen año para Mahou San Miguel, que aumentó su facturación hasta los 1.743,3 millones de euros, la cifra más alta de la historia, apuntan fuentes de la compañía. Su beneficio se mantuvo en 102,1 millones de euros, en línea con el año anterior, con una reducción del margen debido a la decisión de no repercutir en su totalidad el incremento de costes, al esfuerzo inversor realizado y el apoyo a sus profesionales. El mercado principal de Mahou San Miguel es España, aunque en 2022 refuerza su posición como la cerveza española más vendida fuera de nuestras fronteras. Las ventas de su unidad internacional crecieron un 9,5% respecto al año anterior y ya representan un 20% del total del negocio de cerveza de la compañía. Asimismo, las de Mahou San Miguel (Mahou, San Miguel o Alhambra), son las marcas de cerveza española que más se consumen fuera de nuestro país (70%). Reino Unido es su principal mercado europeo, pero también tienen una presencia muy relevante en países como Alemania, Italia, Portugal, Francia o países nórdicos. En EE UU, uno de los mercados más dinámicos y competitivos del mundo, son socios mayoritarios de las cerveceras artesanas Founders Brewing y Avery Brewing. Founders es la novena cervecera artesanal del país y ocho de sus referencias se encuentran entre las 50 mejor valoradas por los consumidores americanos, según el ranking Beer Advocate.

También cerró un buen ejercicio 2022 Damm, con una facturación de 1.876 millones de euros, un 26% más, datos que confirman la buena evolución del negocio y la superación de los niveles previos a la pandemia, apuntan desde esta compañía. La actividad en el mercado exterior de Damm supone más del 30% y sus marcas están presentes en más de 130 países. El mercado británico se ha consolidado como una de las grandes bazas de la internacionalización de este grupo desde que la compañía desembarcó en Reino Unido a finales de la década de los 80 aprovechando el tirón que sus marcas tenían entre los turistas británicos. En 2022 dio un paso más en su crecimiento en el mercado internacional con el anuncio de la compra de la fábrica de cervezas Eagle Brewery. «Esta adquisición hará que nuestra posición en el mercado británico sea más sólida y ayudará a impulsar el crecimiento de nuestra marca en el Reino Unido, un mercado clave para el crecimiento internacional de la compañía. Actualmente, los británicos pueden disfrutar de nuestros productos en más de 10.000 negocios hosteleros, una cifra que esperamos que siga creciendo en los próximos años», apuntan fuentes de la cervecera a LA RAZÓN.

Andalucía a la cabeza

La comercialización de cerveza en 2022 registró un incremento medio del 7,2% en volumen respecto a las cifras de 2021, siendo la zona de las Islas Canarias y la de la Comunidad Valenciana, Albacete y Murcia las que más porcentaje de crecimiento registraron, con un 17,1% y un 11,9%, respectivamente. Sin embargo, cabe destacar que la de las Islas Canarias sigue todavía por debajo de los niveles prepandemia, arrastrando un descenso del 0,7% respecto al año 2019. También sufre la zona noroeste e Islas Baleares, que si bien ha aumentado sus ventas globales respecto a 2021, sigue casi un 1% por debajo de su índice en 2019. En 2022 la zona sur volvió a registrar el mayor volumen de venta de cerveza a nivel nacional, con 8,98 millones de hectolitros, un 23,07% del total comercializado en toda España. La sigue la zona centro, donde se comercializaron 8,44 millones de hectolitros, un 21,68% del total.

Las exportaciones de cerveza también tuvieron un buen comportamiento en 2022, incrementándose un 13,4% con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 4,2 millones de hectolitros exportados. En el último trienio el crecimiento fue aún más notable, acumulando un 36,8% de crecimiento con respecto a 2019. En 2022 Portugal repitió como principal mercado, importando el 28% del total de las exportaciones, un 16% más respecto al año 2021. En segundo lugar se sitúa Reino Unido, que importa el 13% de las cervezas españolas que se comercializan en el exterior, seguido de China y Guinea Ecuatorial. Sin embargo, tanto China como Guinea Ecuatorial reducen su cuota de importación de cerveza española: ambas redujeron un 3% y un 13%, respectivamente, respecto a 2021.

En cuanto a las importaciones, éstas se redujeron un 3,63% respecto a 2021 con 5,4 millones de hectolitros. Bélgica repite como país del que más cervezas importa España, con dos millones de hectolitros y un aumento del 9% en relación a 2021. Destaca el recorte de importaciones de Francia (-10%), Portugal (-20%) y Países Bajos (-20%), con respecto a 2021.

Estamos satisfechos con lo que aporta la cerveza a la economía y también al bienestar emocional

Empleo e ingresos

La cerveza genera 450.000 puestos de trabajo, el 87% de ellos en hostelería. Destaca también el hecho de que, un año más, las empresas cerveceras son las primeras en gasto medio de personal, duplicando la media del conjunto de la industria de alimentación, al igual que sucede con el nivel de productividad de sus empleados. El valor añadido del sector cervecero en España alcanza los 9.000 millones de euros, un 9% más que el año anterior. En relación con el valor de producción, la cerveza es la que más genera en el sector de bebidas (cerca de 4.000 millones de euros), lo que supone cerca de una cuarta parte del total.

Vía impuestos, la cerveza genera una aportación al Estado de 5.840 millones de euros (último dato disponible de 2021) un 24% más que el año anterior. Supone el acumulado de los impuestos especiales (un 10% más que el año anterior), IVA e IRPF, entre otros. «Estamos satisfechos por lo que aporta la cerveza a la economía, al empleo y al campo español, y sobre todo al bienestar emocional de los españoles», remarca Olalla.

El 30% de las pequeñas cerveceras ha tenido que cerrar sus puertas

Las cerveceras que producen menos de 50.000 hectolitros han sido las más afectadas por la incertidumbre económica, con un descenso del 3% tanto en producción como en número de centros operativos en 2022. Así, con respecto al periodo prepandemia, se registró una producción un 20% menor y un 35% menos de cerveceras, según datos de la asociación de Cerveceros de España presentados al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De hecho, el 30% de las que había antes de la llegada de la crisis sanitaria han tenido que cerrar sus puertas. «Las pequeñas cerveceras están atravesando un momento complicado debido al incremento progresivo de los costes, la desventaja en las economías de escala y la limitación de acceso al crédito», apunta Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España. «Buscamos promover el mejor trato fiscal posible para estas empresas, tanto en el tipo aplicable como en lo relativo a las obligaciones reglamentarias», añade.

En este sentido, el marco regulatorio de la Unión Europea establece que los países miembros pueden aplicar tipos impositivos reducidos a la cerveza elaborada por pequeñas fábricas independientes, menores de 50.000 hectolitros, al tipo general nacional del impuesto especial.

Para el segmento craft tiene especial relevancia la reactivación del consumo registrada en hostelería, ya que también es su principal canal de comercialización y consumo. Así, Cerveceros de España no solo pretende impulsar una regulación del consumo que fortalezca al sector de la hostelería, clave en España; sino que también solicita la aplicación del tipo superreducido de IVA al consumo en el sector. «Es necesario que sigamos avanzando hacia la recuperación total del consumo en hostelería y apoyando así también a los cerveceros craft, que son los que más afectados se han visto por las consecuencias de la pandemia y la inflación de los últimos meses», subraya Jacobo Olalla.

Otro tema relevante que se trasladó durante la reunión con el ministro de Industria, Comercio y Turismo es la petición de exención a las pequeñas cerveceras de determinados objetivos europeos de reutilización, ya que les es imposible acometer las inversiones necesarias y las expulsaría del mercado. Para abordar el contexto actual, Cerveceros plantea los siguientes objetivos: Aumentar del crecimiento económico a través de la inversión, y el alivio fiscal para incentivar la actividad económica. Situar a España entre los destinos turísticos más seguros, garantizando la convivencia y seguridad en el espacio público. Seguir trabajando junto al ICEX el sello Beer From Spain para diferenciar nuestra marca país en todo el mundo e impulsar nuestras exportaciones de cerveza.