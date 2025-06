¿Estás pensando en invertir en oro como activo refugio? Así puedes detectar lingotes de oro falsos

El oro lleva semanas vivienda un "boom" inversor. Ante la escalada arancelaria, los inversores han buscado refugio en este metal precioso como activo seguro y han disparado su cotización por encima de los 3.500 dólares. Esta fiebre inversora también ha sido aprovechada por estafadores que han multiplicado las falsificaciones de lingotes en el mercado. Los lingotes falsos pueden adoptar distintas formas, como chapados en oro, fabricados con metales comunes, con sellos falsos y los que se anuncian con una pureza mayor de la que realmente tienen. StoneX Bullion, uno de los principales distribuidores en línea de oro, plata, platino y paladio de Europa, ofrece varios consejos para que los inversores no caigan en la trampa del oro falso.

¿Cómo evitar comprar lingotes falsos?

La mejor manera de evitar la compra de lingotes de oro falsos es adquirirlos únicamente a comerciantes de confianza o a instituciones certificadas como la London Bullion Market Association (LBMA) o la American Numismatic Association (ANA) para asegurarse de su autenticidad e integridad.

También hay fijarse en los sellos y certificaciones. Los lingotes de oro auténtico llevan sellos que indican el peso, la pureza y el nombre del fabricante (por ejemplo, PAMP Suisse o Valcambi). Estos detalles deben ser nítidos, legibles y coherentes con las marcas oficiales. Si los distintivos parecen mal grabados -o peor aún, están mal escritos-, podría ser señal de falsificación.

Los lingotes de oro también deben ir acompañados de un certificado de autenticidad que incluya un número de serie único que coincida con el grabado en el lingote. Si hay una discrepancia entre los números, o no se le proporciona un certificado, entonces es una señal de alarma. En caso de tener dudas, puedes llevar tus lingotes a un profesional para que realice las pruebas adecuadas y comprobar su autenticidad. No obstante, hay otra serie de pruebas que puedes hacer en casa.

4 pruebas para comprobar si un lingote ya comprado es falso

1. Realizar una prueba magnética. El oro es un metal no magnético, por lo que una simple prueba magnética puede ayudar a identificar lingotes de oro falsos. No obstante, esta prueba no es infalible, ya que no todos los lingotes de oro falso son magnéticos al mezclarse con otros materiales.

2. Comprobar el peso y las dimensiones. El oro es un metal extremadamente denso con una relación peso/volumen única muy difícil de imitar. Por lo tanto, si hay una discrepancia entre el peso real de tu lingote de oro y el que se supone que tiene, podría ser señal de que se ha utilizado otro metal.

3. Realizar una prueba de ácido. La parte negativa de esta prueba es que la debe realizar un profesional. Esta consiste en aplicar una pequeña gota de ácido nítrico al lingote de oro. Si es de oro auténtico, el lingote resistirá la corrosión y no se verá afectado. Si el lingote es de oro falso o metal chapado en oro, podría decolorarse o disolverse.

4. Prueba del ping. La prueba del ping aprovecha las propiedades sonoras únicas del oro. Golpear suavemente la pieza de oro con otro objeto de oro o con una varilla metálica. El oro auténtico suena con un tono claro y agudo que perdura, mientras que los metales falsos producen un sonido sordo o corto.