Esta es la opinión de un experto inmobiliario sobre qué va a pasar con el precio de la vivienda en España

El mercado inmobiliario en España es cada vez más preocupante. El precio de la vivienda, ya sea de alquiler o de compra, continúa disparado y resulta muy complejo para los ciudadanos encontrar un lugar en el que vivir a un precio asequible. Según el Informe de Tendencias del Sector Inmobiliario publicado por Sociedad de Tasación, se prevé que el precio medio de la vivienda nueva y usada cierre el año con un incremento anual del 3,6%, alcanzando los 1.918 euros por metro cuadrado.

Si se pone el foco en el mes de septiembre, el estudio destaca que el precio del metro cuadrado alcanzó los 1.903 euros tras registrar una variación anual del 3,6% y una variación semestral del 1,9%, destacando también que se trata de una tendencia que permanecerá a lo largo de los próximos meses.

Incremento por comunidades: Madrid, el precio más caro

A nivel de autonomías y provincias, el informe cuenta con datos de junio de este mismo año y destaca que todos los territorios nacionales han sufrido un incremento interanual en el precio de la vivienda. En concreto, las provincias de Ciudad Real (0,5%), Ourense (0,9%), Teruel (0,9%) y Córdoba (1%) son las que han registrado un menor incremento, mientras que Cádiz (5%), Valencia (5,7%), Tenerife (5,9%), Islas Baleares (6,4%) y Málaga (6,4%) son las provincias más afectadas.

Por su parte, Madrid recoge el precio medio más elevado de todo el país, situándose en valores por encima de los 3.000 euros, delante de ciudades como Barcelona o Guipúzcoa, mientras que Ciudad Real, Cáceres y Badajoz registran los precios más bajos a nivel nacional, sin llegar a superar los 960 euros.

Pau Antó, experto en inversión inmobiliaria: "no sé cuál es la solución"

Ante esta situación tan delicada, el famoso youtuber "Wall street Wolverine" decidió realizar una entrevista al economista y experto en inversiones inmobiliarias Pau Antó. Durante la charla, el economista mostró su preocupación por la situación, destacando que España tiene un problema de inflación que dificulta la vida de los españoles.

Según el especialista, "el precio de la vivienda es un problema muy grande para España", y aseguró no saber cuál es la solución. Asímismo, Antó destacó que los datos no invitan al optimismo, recalcando que España tiene un problema de falta de vivienda de alquiler, vaticinando así que los precios no solo no bajarán, sino que continuarán al alza hasta que se aplique una solución.

Por su parte, el invitado quiso hacer referencia al papel de los políticos, y destacó la decisión de limitar el precio del alquiler. Según el experto, esta limitación ha provocado que se produzca un aumento de la economía sumergida en el país, al mismo tiempo que ha creado una gran inseguridad en los propietarios, que se han decidido por no poner su vivienda en alquiler ante tales condiciones.