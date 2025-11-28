Esto es todo lo que debes revisar al comprar una casa, según un experto inmobiliario

Comprar una casa no va solo de enamorarse del salón o de la luz. Para Aleix del Campo, experto inmobiliario que revisa pisos a fondo en el canal de YouTube de Hausum, la visita es casi una auditoría técnica. El primer aviso llega nada más entrar: el olor. Si el piso huele claramente a pintura reciente y, sobre todo, si solo una habitación está recién pintada, Aleix recomienda desconfiar. Esa capa puede estar tapando humedades o desconchones que reaparecerán en poco tiempo.

Después, hay que mirar al suelo. En los parqués sintéticos, las juntas levantadas, las lamas hinchadas o los rodapiés abombados suelen delatar la entrada de agua. Un par de defectos puntuales pueden asumirse, pero si el problema se repite en muchas zonas quizás toque cambiar todo el suelo, con un coste que fácilmente se dispara a varios miles de euros. En baños y cocinas, las baldosas rotas tienen otro riesgo: si el modelo está descatalogado, puede ser imposible sustituir solo una y haya que renovar todo el pavimento.

Las carpinterías son otro punto clave. Del Campo insiste en que hay que abrir y cerrar todas las puertas, comprobar que no rozan y que cierran bien. Con las ventanas y persianas, lo mismo: bajar las persianas hasta abajo y asegurarse de que realmente dejan la habitación a oscuras.

En la parte eléctrica, su consejo es muy práctico: llevar un cargador de móvil en el bolsillo. Durante la visita lo va enchufando en todos los puntos posibles para comprobar que tienen corriente. También recorre la casa encendiendo y apagando luces, y en el cuadro eléctrico pulsa el botón de prueba del diferencial para comprobar que salta correctamente. Cualquier enchufe muerto, interruptor que no responda o bombilla fundida es algo que, como mínimo, debe quedar anotado y reclamado.

Las instalaciones de agua y calefacción tampoco deberían quedar sin probar. Aleix pide siempre que se encienda la caldera o el termo y abre todos los grifos de agua caliente para comprobar que funciona y que los desagües tragan bien. En los baños se fija en la zona de ducha o bañera y en las paredes del otro lado, en busca de manchas de humedad. Hasta la cisterna del inodoro habla: si, después de tirar de la cadena, el agua del vaso se mueve constantemente, puede haber una pequeña fuga que termine disparando la factura.

La cocina concentra buena parte de los posibles disgustos: agua, electricidad y electrodomésticos. Por eso, el experto recomienda abrir el mueble del fregadero, revisar que no haya parches improvisados ni manchas de agua y encender todo lo que se pueda: placa, horno, campana, frigorífico.

Si la vivienda tiene aire acondicionado, Del Campo es tajante: hay que pedir los mandos y probar las máquinas. Si el propietario o la agencia se resisten a encenderlas, su recomendación es sospechar.