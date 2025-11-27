Castilla y León lidera el crecimiento de compraventa de viviendas del país con un aumento del 21,4%

Castilla y León registró el mayor aumento de España en la compraventa de viviendas durante el mes de septiembre, en la comparativa con el mismo periodo del pasado año, al crecer un 21,4 por ciento frente al cinco por ciento del conjunto del país, según refleja la estadística de compraventa, préstamos y sociedades que realiza el Colegio Notarial de Castilla y León.

Según estos datos, consultados por Ical, el precio del metro cuadrado se incrementó en un 13,4 por ciento en la comunidad autónoma castellana y leonesa, y los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda subieron en un 18,2 por ciento.

Además, en septiembre se efectuaron en la comunidad autónoma 3.428 compraventas de vivienda y el precio medio creció un 13,4 por ciento, hasta los 968 euros por metro cuadrado y, por tipo de inmueble, se produjeron 2.375 compraventas de pisos, un 22 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, y 1.053 de viviendas unifamiliares, un 20,1 por ciento más.

El precio medio de los pisos aumentó un 12,1 por ciento, hasta alcanzar los 1.211 euros por metro cuadrado, y el de las viviendas unifamiliares se situó en los 632 euros por metro cuadrado, un 15,5 por ciento más que un año antes.

La compraventa de vivienda creció en 13 comunidades autónomas y se redujo en cuatro. Destacan los aumentos en Castilla y León (21,4 por ciento), La Rioja (21,2 por ciento), Murcia (18,5 por ciento) y Extremadura (18,4 por ciento), y las caídas en Cantabria (-5,6 por ciento) y Madrid (-5,4 por ciento).

En cuanto al coste del metro cuadrado, el incremento medio nacional fue del 6,3 por ciento interanual. Los precios se encarecieron en 16 autonomías, con fuertes subidas en La Rioja (32,4 por ciento), Cantabria (22,6 por ciento) y Canarias (22 por ciento).