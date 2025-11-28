La venta de viviendas en Madrid, principal mercado español, se desmarca de la tendencia y suma seis meses de retrocesos

Los notarios han confirmado la «resurrección» de la compraventa de viviendas en septiembre. Tras unos meses de verano de parón, las transacciones se incrementaron un 5% respecto al mismo mes del año anterior, según refleja la Estadística Notarial. El número de compraventas alcanzó las 58.845 unidades y el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.940 euros, registrándose un ascenso del 6,3% interanual.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), que se nutre de los datos de los Registradores, ya informó de que las operaciones se habían incrementado un 3,8% en septiembre, registrando niveles de la burbuja inmobiliaria.

A pesar de esta mejora en términos globales, las compraventas cayeron en cuatro comunidades autónomas, incluida Madrid. Las transacciones en el principal mercado español -concentra el 20% de la actividad nacional- retrocedieron en el noveno mes del año un 5,4% en un entorno de escasez de oferta y subida de precios. Porque a pesar del retroceso en las ventas, los precios avanzaron un 10,1% impulsadas por la falta de oferta. La misma que, junto a los elevados precios, está detrás del retroceso de las operaciones en esta región.

Con la caída de septiembre, las ventas acumulan ya seis caídas consecutivas en Madrid de acuerdo a la estadística notarial. Los retrocesos comenzaron en abril con un 11,8% y se agudizaron en julio y agosto, cuando superaron el 14% en ambos casos.

Según la estadística de los notarios, las regiones donde se registró una evolución de las ventas por encima de la media nacional en septiembre fueron Castilla y León (21,4%), La Rioja (21,2%), Región de Murcia (18,5%), Extremadura (18,4%), Aragón (14,8%), Andalucía (11,0%), País Vasco (7,9%), Castilla-La Mancha (6,3%) y Galicia (6,0%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos aumentaron un 3,1% interanual, alcanzando las 43.735 unidades, mientras que las unifamiliares se incrementaron un 10,7% interanual, hasta llegar a las 15.110 unidades.

Precios

Los precios de los pisos tuvieron en septiembre un ascenso del 7,8% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.230 euros, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.466 euros, registrando un aumento del 5,4%.

En cuanto a las hipotecas, los préstamos para adquisición de vivienda crecieron en septiembre un 11,4% interanual en España, hasta las 29.614 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 15,2% interanual, alcanzando los 183.118 euros en promedio.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 50,3%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,5% del precio.