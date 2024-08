Estos son los 10 destinos turísticos españoles más masificados este verano

Irse de vacaciones es uno de los placeres de los que no quieren prescindir muchas personas cuando se acerca el verano. Y es que después de todo un año trabajando, la temporada estival se presenta como el escenario idóneo para disfrutar de unos días de desconexión. No obstante, en ocasiones, estas vacaciones se pueden ver truncadas si no se elige bien el destino. Apostar por un territorio masificado puede hacer que las playas abarrotadas de turistas, el bullicio y las largas esperas en restaurantes protagonicen estos días de descanso. Por ello, desde el portal de alquiler vacacional, Holidu, han elaborado un estudio, analizando el número de llegadas en 2023 en comparación con la población del municipio, para descubrir los destinos con mayor número de turistas este verano.

1. Sant Llorenç des Cardassar (Islas Baleares)

La localidad de Sant Llorenç des Cardassar, enclavada en el noreste de Mallorca, es el destino más masificado de España, ya que recibe 73,1 turistas por habitante.

De acuerdo con el portal de alquiler vacacional, este pueblo tradicional mallorquín se ha enfrentado a una afluencia masiva de visitantes que ha "desbordado" sus recursos y servicios. Concretamente, al año, alcanzan un total de 595.340 llegadas, de las cuáles, el 95% pertenece a turistas extranjeros.

2. Sallent de Gállego (Aragón)

Este municipio aragonés se sitúa en la segunda posición del ranking al recibir 51,8 turistas por cada residente. Las calles, los paisajes montañosos y las actividades al aire libre hacen que este pueblo pirenaico reciba 75.675 llegadas al año, la mayoría, de procedencia nacional (42.456), convirtiéndolo en uno de los destinos más masificados.

3. Peñíscola (Comunidad Valenciana)

Las calles empedradas, las playas y el castillo medieval de esta ciudad costera son todo un atractivo para los viajeros. Y es que recibe 51,6 turistas por cada habitante, cifras que la posicionan en el podio de los destinos más sobrecargados de nuestro país. Concretamente, Peñíscola registra un total de 383.548 llegadas al año, de las cuáles, la mayoría proviene de turistas nacionales (319.988).

4. Naut Aran (Cataluña)

En el corazón de los Pirineos, Naut Aran atrae a 49,4 turistas por habitante. "Conocido por sus impresionantes paisajes y actividades de montaña, este destino se ha vuelto extremadamente popular, lo que ha llevado a un incremento significativo en el número de visitantes", explica el portal. En este sentido, este municipio catalán alcanza un total de 87.307 llegadas anuales.

5. Salou (Cataluña)

Salou es uno de los destinos turísticos más populares de la Costa Dorada por sus playas y parques temáticos, atrayendo a millones de visitantes cada año. Esta ciudad recibe hasta 48,6 turistas por habitante.

Con un total de 1.284.275 llegadas al año, casi a partes iguales entre turistas nacionales (625.755) y extranjeros (658.520), Salou es un "claro ejemplo de un destino que se beneficia enormemente del turismo, pero que también enfrenta grandes desafíos", explican.

6. Pájara (Islas Canarias)

En Fuerteventura se encuentra la localidad de Pájara, que con sus extensas playas y su clima soleado atrae a 48 turistas por cada residente.

Este portal asevera que "el turismo masivo ha llevado a una saturación de sus recursos", puesto que este municipio recibe total de 931,321 llegadas al año, de las cuales, el 88% pertenece a turistas extranjeros.

7. Albarracín (Aragón)

Albarracín, el pueblo medieval aragonés, se posiciona el séptimo en el ranking con 46,5 turistas por habitante. Sus estrechas calles y arquitectura histórica hacen que este municipio registre 49.049 llegadas al año, sobre todo, de turistas nacionales (40.471).

8. Yaiza (Islas Canarias)

Los paisajes volcánicos y los monumentos históricos de esta localidad de Lanzarote atraen a 43,5 turistas por cada residente. Concretamente, Yaiza recibe un total de 693.816 llegadas al año, de las cuales 607.607 son de turistas extranjeros.

9. Capdepera (Islas Baleares)

Capdepera, con 39,3 turistas por habitante, es uno de los destinos más masificados este verano. Sus playas y castillo medieval atraen a muchos visitantes, especialmente durante la temporada estival, con un total de 446,320 llegadas al año, de las cuales, 381,958 son de turistas extranjeros.

10. Benasque (Aragón)

Benasque, en los Pirineos, recibe 36,7 turistas por cada residente. Este destino es popular entre los amantes de la montaña y las actividades al aire libre, con un total de 75.309 llegadas al año, predominantemente turistas nacionales (46.835).