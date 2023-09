Estos son los 5 falsos mitos sobre como conseguir billetes de avión baratos

Viajar, conocer mundo y vivir nuevas experiencias es algo que muchos desean para romper con la rutina del día a día. No obstante, coger un vuelo a ese destino soñado puede suponer un esfuerzo económico significativo para muchas personas. Y es que este año los vuelos se han encarecido un 36% respecto al precio que registraban en 2022, haciendo que sea toda una odisea comprar billetes de avión baratos. Por tanto, desde el blog de Bankinter comparten cinco mitos sobre el precio de los billetes de avión para intentar acabar con algunos de ellos:

1. Los martes son el mejor día para comprar los billetes

La volatilidad constante de los precios provoca que actualmente las tarifas puedan variar en cualquier momento de la semana, independientemente de que sea martes. Por tanto, desde la entidad bancaria recomiendan poner alertas y monitorizar las 24 horas del día para comprar los billetes. "El cambio de precio de una aerolínea puede provocar un movimiento en cadena de las demás para igualarlo, estate más atento a eso que al calendario", explican.

2. Borrar cookies dará mejores precios

Otra de las creencias es que las aerolíneas establecen los precios en función del historial de navegación y que estos aumentan cuántas más veces se consulta esta información. No obstante, esto depende más de ofertas puntuales, ya que todo el mundo puede acceder al mismo precio en un momento dado –independientemente del tiempo que lleve buscando–. La subida de precios puede ocurrir cuándo las plazas sean limitadas, estas se acaben y se tengan que comprar al coste normal.

3. Comprar billetes a última hora es más barato

Comprar con anticipación es más rentable que esperar a última hora, ya que cuánto menos tiempo quede para el vuelo, su coste se incrementará. No obstante, sí que existe alguna que otra oferta de última hora de la que pueden aprovecharse los viajeros.

4. Utilizar diferentes buscadores de vuelo garantiza el mejor precio

Los principales buscadores ofrecen precios muy parecidos, por lo que si se observan diferencias significativas, deberá comprobarse si esa oferta es idéntica o no. "A veces, se muestra un precio antiguo, no actualizado, que tiene que comprarse con unas determinadas condiciones o simplemente no comparan lo mismo", explican desde la entidad bancaria.

5. Los precios son los mismos para todos los pasajeros en un vuelo

Los precios de asientos iguales pueden variar más de un 100% o 200%. En este sentido, en la web de Google Flights, un viaje de ida y vuelta de Madrid a Nueva York en Semana Santa puede encontrarse por menos de 500 euros, aunque en otro momento puede sobrepasar los 1.500 euros. Dado que los precios de los billetes de avión varían, es importante investigar y comparar opciones para obtener la mejor oferta.