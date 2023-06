Estos son los mejores aires acondicionados para estancias grandes al menor precio

Ha llegado ese momento del año en el que los aires acondicionados de toda España calientan motores para hacer frente a la temporada de verano. Con temperaturas que ya rozan los 35 ºC en el sur de la península, estos aparatos se hacen casi imprescindibles para soportar las olas de calor que están por venir. Si tenía pensado cambiar su viejo aire acondicionado o comprar uno le interesará saber esto.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un análisis comparativo de 59 modelos, 29 de ellos con una potencia de 2,5kW, indicados para estancias de menos de 20 m2, y otros 30 de 3,5kW, recomendados para un salón. Entre estos últimos destacan dos equipos con etiqueta energética A++, tanto por sus buenas prestaciones, como, sobre todo, por su precio, inferior a los 900 euros. Estos son:

-Mitsubishi Electric MSZ-AP35VG/MUZ-AP35VG. Con un precio de compra desde 708 euros y un consumo anual de 176 euros, es el mejor modelo de este tipo relación calidad-precio. Entre sus ventajas destaca que es un modelo muy versátil y eficiente, ofrece una buena distribución del flujo del aire por la estancia y además funciona muy bien como deshumidificador. También destaca por ser un modelo silencioso. En el lado negativo, su facilidad de uso es mejorable, sobre todo en lo que se refiere a la facilidad de limpieza.

-Daikin FTXP35M/RXP35M. Este es el segundo mejor modelo analizado, ya que su precio (786 euros) y su consumo anual son algo más elevados (188 euros). Destaca por su gran capacidad para enfriar y calentar la vivienda y por ser rápido en alcanzar la temperatura de confort. Por contra, su eficiencia se resiente cuando la temperatura del exterior sube de 30 grados. Además, su capacidad de deshumidificación es reducida, por lo que no se recomienda para climas húmedos.

La OCU concluye que los modelos con etiqueta energética A+++, más caros, son más eficientes, tanto en refrigeración como en calefacción, sobre todo en modo Eco, capaz de reducir el consumo hasta un 30% adicional en la factura eléctrica. Por eso, recomienda a los consumidores, siempre que puedan permitírselo, invertir un poco más de dinero en el equipo de aire acondicionado.

10 consejos para evitar que la factura de la luz se dispare este verano

Igual de importante es el modelo y marca del aire acondicionado elegido, como el uso que se haga del mismo. Por este motivo, la OCU comparte 10 trucos para ahorrar con el aire acondicionado:

1. Instale el equipo donde haya buena circulación del aire, por ejemplo, encima de las ventanas. La unidad exterior procure situarla en un lugar sombreado y sin obstrucciones.

2. Ajuste la temperatura entre 24ºC y 26 ºC. Por cada grado más que baje el termosato, el consumo aumenta en un 10%. Lo recomendable es una diferencia máxima entre la temperatura exterior e interior de 12 grados.

3. Regule las palas para que el flujo de aire frío no esté orientado directamente hacia las personas.

4. Apague el aire acondicionado cuando no se utiliza para que no siga consumiendo en stand by.

5. Ahorre con el modo ECO. La mayoría de los aparatos de aire acondicionado disponen de un modo ECO: en algunos casos, al activar el modo ECO el aparato se ajusta a una temperatura un poquito más alta. En otros modelos se activa el modo “Aleteo”. El modo ECO puede conseguir alrededor de un 30% de ahorro en el consumo energético. Por ejemplo, si su aire acondicionado consume 1.000 Wh durante 8 horas al día, pagaría 72 euros al mes. Si activa el modo ECO, ahorraría una tercera parte y pagará unos 50 euros.

6. Aproveche las funciones de su mando: además del modo ECO, el apagado automático (muy útil por la noche) o modo silencio.

7, Haga una limpieza y mantenimiento periódico del aire acondicionado.

8. Si el consumo se dispara o el aparato no enfría bien, llame al servicio técnico para que verifique si hay una fuga de gas refrigerante.

10. Revise el aislamiento térmico de casa y compruebe que las ventanas cierran bien. Evite abrir puertas y ventanas mientras el aire acondicionado esté funcionando.

10. Baje persianas y toldos para mantener la casa fresca en lo posible y que el aire no trabaje tanto.