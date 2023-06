El euríbor sube, pero se aproxima al final de su meteórica escalada

Como venía adelantando con sus movimientos casi desde el primer día de mes, el euríbor volvió a subir en mayo. Tras rozar algunos días el 4%, su media mensual cerró ayer en el 3,86%, muy por encima del 0,287% que marcó en mayo del año pasado y su nivel más alto desde noviembre de 2008.

El incremento se dejará notar, y mucho, en las cuotas mensuales de las hipotecas que se tengan que revisar tomando como referencia este valor del euríbor. HelpMyCash calcula que una hipoteca variable media con un importe pendiente de 150.000 euros, un plazo de 25 años y un interés de euríbor más 1% tendrá una subida en sus cuotas medias, si el préstamo se revisa anualmente; de 280 euros al mes, lo que supone 3.356 euros al año. Si su revisión es semestral, las mensualidades subirán 87 euros, lo que supone 522 euros más al semestre.

Aunque la subida del euríbor no tiene nada de bueno para los hipotecados, hay indicios esperanzadores en el horizonte para los que tengan que revisar su hipoteca en los próximos meses. Aunque seguirá subiendo dado que es más que previsible que el Banco Central Europeo (BCE) siga incrementando los tipos de interés para frenar la inflación, no lo hará a la velocidad fulgurante con que lo ha hecho hasta ahora, lo que moderará también el encarecimiento de las cuotas. De hecho, ya ha dejado de hacerlo. Como explica el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, «la curva del euríbor se está aplanando». Desde febrero, cuando cerró en el 3,543%, ha subido poco más de tres décimas. Un avance muy contenido comparado con las más de seis que se incrementó en junio pasado o el más de un punto porcentual de septiembre.

Colombelli cree que el BCE volverá a fijar una subida de tipos del 0,25% en la reunión de este mes con la vista puesta en la inflación pero también en el frenazo de la economía alemana, que entró en recesión técnica en el segundo trimestre del año. Si se cumple su previsión, habría sorpaso de los tipos de interés al euríbor hasta el 4%. Y, probablemente, el índice de referencia de las hipotecas variables se vería también arrastrado a ese nivel. Luego, añade, lo más lógico es que el euríbor se estabilizase en los siguientes meses, como ha ocurrido en los últimos. Eso, en opinión de Colombelli, aleja la posibilidad de que toque el 5%, como sucedió en los ejercicios 2000 y 2008.

El análisis de iAhorro coincide con el del broker XTB. En declaraciones a Efe, Joaquín Robles aseguró que el euríbor podría situarse entre el 4,20% y el 4,25% entre junio y julio ante dos subidas más de los tipos de interés del eurobanco y cree que podría subir de forma más lenta.

César Betanco, experto hipotecario del intermediario hipotecario Hipoo, añade en el mismo sentido que si el BCE sigue subiendo los tipos, aunque sea únicamente 25 puntos básicos, «el euríbor debería mantener una ligera curva ascendente acorde a la política monetaria europea aplicada por la institución».

Desde Fotocasa, su portavoz, María Matos, coincide en que «las turbulencias bancarias y la entrada en recesión técnica de Alemania han logrado moderar las subidas de tipos». En estos momentos, explica, «se erige un nuevo escenario de posible recesión en la economía europea, por lo que la hoja de ruta del BCE tendrá que añadir este nuevo factor a la ecuación». Matos no descarta, incluso, que el eurobanco se vea obligado a paralizar su plan de subidas para despejar el posible riesgo de contracción para la economía.

Lo que no es previsible en todo caso para los expertos es que el euríbor baje en lo que resta de ejercicio si no se concretan los riesgos de recesión que se han manifestado en los últimos meses. «Para que esto sucediera [que bajase] tendríamos que entrar en recesión. Aunque desde hace poco más de un año muchos analistas pronostican que Estados Unidos entrará en recesión y que Europa le seguirá los pasos, lo cierto es que hasta el momento esto no ha ocurrido y no se han cumplido estas previsiones», explica Olivia Feldman, cofundadora de HelpMyCash, que no se atreve a pronosticar un posible techo para el euríbor.