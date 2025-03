Las facturas básicas se comen casi la mitad de los ingresos de los hogares y el 100% de los que cobran el SMI

A los hogares españoles no les salen las cuentas. Las facturas básicas acumulan meses -si no años- de subidas mientras que los salarios aunque avanzan, no lo hacen lo suficiente para hacer frente al encarecimiento de la vida. El resultado es conocido por millones de familias españolas: acabar el mes al borde de los números rojos. En 2024, el coste medio de los gastos relacionados con el hogar, como la cesta de la compra, la hipoteca o el alquiler y los gastos energéticos, ascendió a 1.173 euros mensuales, por encima del entonces Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 1.134 euros brutos al mes. Si se compara el desembolso en gastos básicos con los ingresos medios de los hogares españoles el panorama es igualmente desalentador: las familias destinaron el 41,6% de su presupuesto a pagar facturas, según los datos de II Barómetro de la Vivienda "Planeta Propietario" del Grupo Mutua Propietarios, correspondiente de 2024. Este porcentaje se eleva al 58% entre las personas que viven de alquiler y al 54,5% de los ingresos de quienes viven solos.

De estos 1.173 euros, la mayor partida se la queda la vivienda. La hipoteca o el alquiler acapara 572 euros al mes de media, un 1,5% menos que hace un año. Sin embargo, estaba bajada solo beneficia a los propietarios, que han visto cómo en los últimos meses su cuotas hipotecarias han caído drásticamente por las bajadas de tipos de interés. Así, mientras que las cuotas hipotecarias se han abaratado de media 19 euros al mes, el alquiler ha subido 67,9 euros, dejando a los inquilinos que no pueden adquirir un inmueble por falta de ahorros y por los altos precios en una situación cada vez más comprometida.

Tras pagar la vivienda, que supone el 48,76% del gasto en facturas básicas, queda todo lo demás: luz, gas, agua, comida, transporte, seguros ... La cantidad de dinero invertida en la cesta de la compra ha aumentado en 2024 un 1,6% y supone en términos absolutos unos 415 euros de media por hogar. Por otro lado, la partida de suministros energéticos asciende a 184,8 euros mensuales, un 9,8% de los ingresos totales, un importe que se ha reducido en un 6,3% respecto al año 2023. Sin embargo, para los hogares con rentas mileuristas, esta cantidad supone el 23,2% de los ingresos totales, incrementándose el número de familias en situación de pobreza energética respecto al año anterior.

Y es que, como siempre ocurre, los gastos básicos son más sangrantes para los hogares más humildes. El 30% de los hogares españoles entrevistados en el barómetro han declarado que tienen problemas para afrontar estos gastos cotidianos con los ingresos que reciben. Los jóvenes entre 18 y 34 años son quienes mayores dificultades afrontan para costearse estos gastos de la vivienda: un 7% declara tener "mucha dificultad", mientras que alrededor del 33% reporta "bastante dificultad".

En contraste, los mayores de 65 años presentan una situación más favorable, con un 24% que afirma no tener "ninguna dificultad", reflejando posiblemente menos gastos derivados de la vivienda como la hipoteca. Asimismo, teniendo en cuenta el nivel de ingresos, los hogares por debajo de 1.000 euros son los más afectados y 18% reportan "mucha dificultad" y 39% "bastante dificultad".

El estudio también revela que los gastos del hogar se han convertido en la segunda mayor preocupación de los españoles en relación con la vivienda, aunque hay otros temas que han escalado puestos este último año. En 2024, la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en la principal preocupación, con un leve aumento (+0,09%) respecto al 2023. Por su parte, destacan el precio de compra de la vivienda (+0,18%) y el precio del alquiler (+0,29%) en tercera y cuarta posición, reflejando una mayor inquietud por el acceso a la vivienda por motivos económico.

Las perspectivas de futuro no son halagüeñas. El 24% de los encuestados pronostican que el coste de la vivienda en 2025 incrementará mucho, un porcentaje similar al obtenido en 2023. Se mantiene por lo tanto este pesimismo sobre el coste de la vivienda, sin que las personas consultadas consideren que haya alcanzado su punto máximo.