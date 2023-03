Las familias con más renta se benefician más de la reducción del IVA en los alimentos

Ocurrió con la ayuda de 20 céntimos por litro para los carburantes y está volviendo a suceder con la reducción del IVA en los alimentos básicos: las familias con más renta están siendo las más beneficiadas por esta medida aprobada para combatir la elevada inflación de estos productos. Así lo asegura un análisis de Esade que, bajo el título «La reducción del IVA en los alimentos básicos: evaluación y recomendaciones», ha analizado los efectos de la rebaja y ha concluido que, además de costosa, es ineficiente.

Aunque el análisis, como reconocen sus propios autores, tiene algunas limitaciones dado que se sustenta en los precios en internet de tres grandes cadenas de supermercados, constituye una aproximación de cierta entidad dado que estas tres compañías acaparan el 40% del mercado. En su caso, y como pone de manifiesto Esade, no cabe albergar dudas respecto a ciertas sospechas que pudiera haber respecto a si las compañías han o no trasladado la rebaja impositiva. Según sus conclusiones, las grandes superficies han trasladado, al menos a corto plazo, la práctica totalidad de la rebaja del IVA a los precios finales de los alimentos seleccionados.

Pero esta aplicación de la medida no ha evitado, en todo caso, que su efectividad sea más que cuestionable según los datos del análisis. En cuanto al impacto distributivo de la medida, Esade concluye que el 50% de los ingresos que han dejado de entrar en las arcas públicas fueron a parar al 40% de los hogares con mayor capacidad económica. Esto es debido, según el estudio, a que a medida que aumenta la capacidad económica del hogar, el gasto en alimentos como frutas, verduras, pan y queso también aumenta, lo que provoca que la medida destine mayor gasto público agregado -euros que se dejan de ingresar en IVA- para las familias de más renta.

Para este centro de análisis, la rebaja, no obstante, ha sido progresiva si se mide su impacto como porcentaje del gasto de los hogares, aunque las cantidades que se dejan de gastar son más que modestas. El ahorro estimado por la simulación de Esade para el 10% de los hogares con menos ingresos apenas representa el 0,3% de su gasto anual en estos productos lo que, traducido a euros, apenas representa 35 euros. Una cantidad que, no obstante, se queda en la mitad -17,5 euros- dado que la rebaja tiene, por el momento, una vigencia semestral. En el caso del 10% de los hogares con más ingresos, el ahorro que representa la rebaja del IVA apenas supone el 0,13% de su gasto en los productos a los que se aplica. No obstante, en términos absolutos, la cantidad es de 85 euros anuales -42,5 durante al semestre de aplicación- dado que se trata también de las familias que más dinero gastan en alimentos en la cesta de la compra.

Esade también considera que el impacto total de esta medida es «modesto en comparación con el tamaño del shock inflacionario al que se trata de hacer frente». En este sentido, destaca que mientras que los precios de los alimentos han subido más de un 13% desde 2021, esta medida sólo supone una rebaja del 3,6% de los precios de un subgrupo de alimentos.

En línea con la UE

La preocupación por los precios de los alimentos no es exclusiva de España. En este caso, España no es diferente al resto de países que componen la eurozona dado que su evolución «no ha sido particularmente distinta» a la registrada en el área del euro, según asegura el Banco de España en su informe «Evolución reciente de los precios de consumo de los alimentos en el área del euro y en España».

El análisis afirma que el reciente repunte de los precios de consumo de los alimentos ha sido «muy intenso tanto en España como en el área del euro. En particular, la inflación interanual de los alimentos aumentó desde tasas inferiores al 2% en ambos casos durante la primera mitad de 2021, hasta el 13,6% en la Unión Económica y Monetaria (UEM) y el 14,2% en España en el último trimestre del pasado ejercicio».

A pesar de esta evolución casi paralela, el efecto sobre la inflación que ha tenido el incremento de los precios de los alimentos es dispar dado el diferente peso de los alimentos en las cestas de consumo de los hogares de cada área geográfica. En particular, el Banco de España destaca que los alimentos representaban un 25,1% de la cesta de consumo española en 2022, significativamente por encima del 20,9% en el caso del área del euro. De este modo, añade, a pesar de la similitud en las tasas de variación interanual, la contribución a la inflación general fue de 3,6 puntos porcentuales (pp) en el caso de España en el cuarto trimestre de 2022, por encima de los 2,8 pp en el caso de la eurozona.