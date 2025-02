Fin a la jornada laboral de 40 horas: la reducción de trabajo se tramitará esta semana

Tras mucho tiempo de esperar, la reducción de la jornada laboral será una realidad. El Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, y el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, han alcanzado un acuerdo para tramitar por la vía de urgencia la medida, y se espera que este próximo martes sea aprobada en el Consejo de Ministros.

Después de varios meses de desacuerdos entre Díaz y Cuerpo, la ministra de Trabajo se lleva el pulso y logra no solo que el trámite se realice con carácter inmediato, sino que también consigue que el texto redactado con las organizaciones sindicales no sea modificado, a pesar de que durante la tramitación parlamentaria podrá haber cambios.

Hay que recordar queel texto pactado se firmó el 20 de diciembre por parte de la vicepresidenta segunda del Gobierno y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, y del que se desmarcó la CEOE.

¿Qué implica la tramitación?

A pesar de que se apruebe en el Consejo de Ministros de esta semana, la realidad es que la aplicación de la medida aún tendrá que esperar. Y es que para ser aprobada, el Gobierno debe conseguir la mayoría de los votos en el Congreso de los Diputados, algo que a día de hoy parece un imposible, más aún después de lo presenciado con el famoso decreto Ómnibus.

De llegar a salir adelante, incluso el trámite de urgencia no garantiza que su implantación definitiva sea inminente, tal y como ha reconocido la propia ministra de Trabajo. Eso sí, la medida podría cumplir con los plazos y, si consigue el visto bueno del Congreso de los Diputados, podría aplicarse antes del 31 de diciembre de 2025, tal y como se comprometieron PSOE y Sumar en el acuerdo de coalición.

¿Qué medidas incluye la reducción de la jornada laboral?

En primer lugar, la medida principal es la reducción de la jornada laboral de todos los trabajadores. Actualmente, la jornada semanal de un trabajador se sitúa en un máximo de 40 horas, algo que a partir de ahora dejará de suceder. La idea del Ministerio de Trabajo era la de implantar una reducción gradual de la jornada de trabajo que pasase de las 40 horas a las 38,5, para acabar alcanzando las 37,5 horas semanales.

Sin embargo, ante la demora de la aplicación, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decidió establecer una reducción de jornada que alcanzase las 37,5 horas mencionadas. Una medida que, si todo sigue su camino, podría aplicarse este mismo año, afectando así a millones de trabajadores del país.

Además de esta medida principal, le acompañan una serie de derechos que tienen que ver con las condiciones laborales de los trabajadores. El texto de la reducción de la jornada laboral incluye el derecho a la desconexión digital, el cual será "irrenunciable" para todos los trabajadores en España. Tras el acuerdo alcanzado entre sindicatos y Gobierno, la empresa no podrá comunicarse con el trabajador fuera de sus horas de trabajo. Además, el empleado tendrá derecho a no estar localizable y no recibir llamadas o mensajes de la empresa.

La ministra ha insistido en la necesidad de la desconexión digital de los trabajadores y para ello se ha comprometido al cumplimiento de esta norma a través de un endurecimiento de las normas y de las sanciones para aquellas empresas que lo incumplan.

Por último, otra de las ideas del ministerio es la de eliminar el registro horario en papel, obligando a que los trabajadores lo hagan de manera digital, para tener un mayor control de las horas de jornada de cada empleado. Según el borrador presentado, todas las compañías, sin importar su tamaño, estarán obligadas a adoptar un sistema digital de registro horario accesible tanto para los empleados como para la Inspección de Trabajo y los sindicatos, permitiendo así una supervisión remota y en tiempo real.

Para ello, los empleados ficharán de forma personal y directa al inicio y finalización de cada jornada y registrarán todas las interrupciones de la misma que afecten a su cómputo, identificando además si las horas realizadas son ordinarias, extraordinarias o complementarias.

¿Qué ocurrirá con los trabajadores que hagan 37,5 horas actualmente?

En aquellos casos en los que ya se trabajen 37,5 horas durante la semana, la medida no tendrá efectos como tal. El salario de los trabajadores no se verá reducido, y la carga de trabajo se mantendrá como hasta ahora. Sin embargo, si afectará de manera positiva a aquellas personas que trabajen a tiempo parcial.

Un ejemplo claro es el de aquellas personas que trabajan, por ejemplo, 30 horas. Si los trabajadores a tiempo completo mantendrán su salario trabajando menos, esto implica que cobrarán más por hora. Por lo tanto, se espera que los trabajadores a tiempo parcial puedan ver una subida en sus nóminas.