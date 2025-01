El nuevo derecho laboral irrenunciable que llega junto a la reducción de la jornada laboral

Será el próximo martes, 4 de febrero, cuando la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana sin reducción salarialse materialice en el mercado de trabajo español. En rueda de prensa tras su aprobación en el Consejo de Ministros, será la ministra Yolanda Díaz la encargada de presentar esta reforma en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, no será lo única medida en materia de derecho laboral que se presente.

A todo ello hay que sumarle la también aprobación del Salario Mínimo Interprofesional en 50 euros, por lo que el SMI quedará establecido en 1.183 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas anuales y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

Ahora bien, el texto de la reducción de la jornada laboral incluye el derecho a la desconexión digital, el cual será "irrenunciable" para todos los trabajadores en España. Tras el acuerdo alcanzado entre sindicatos y Gobierno, la empresa no podrá comunicarse con el trabajador fuera de sus horas de trabajo. Además, el empleado tendrá derecho a no estar localizable y no recibir llamadas o mensajes de la empresa. Pero aún hay más.

Desconectar de tu puesto de trabajo será un derecho laboral irrenunciable

"Se define el derecho irrenunciable de la persona trabajadora a la desconexión fuera de su jornada. No podrá dar lugar a consecuencias negativas o represalias la no atención de comunicación por parte de la persona trabajadora", comunican desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En este sentido, Yolanda Díaz, ha insistido en la necesidad de la desconexión digital de los trabajadores y para ello se ha comprometido al cumplimiento de esta norma a través de un endurecimiento de las normas y de las sanciones para aquellas empresas que lo incumplan. Además, esta normativa también incluye las situaciones en las que se de el trabajo a distancia.

El acuerdo recoge que todos los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales, a la desconexión digital y a protección frente a la videovigilancia y geolocalización. Las empresas, detalla el texto, deben garantizar que nadie se comunique ni solicite al trabajador una prestación laboral fuera de horario, tiempo en el que tendrá derecho a no estar localizable.

El objetivo es garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal de los trabajadores, y aquellas empresas que no cumplan con el acuerdo pactado, tendrán duras consecuencias. Según el sindicato USO, "es una medida de prevención de riesgos laborales, para frenar la sobrecarga mental que puede conllevar la falta de la desconexión del trabajo. La hiperconectividad y estar siempre pendiente y preocupado por el trabajo, puede conducir al estrés y la ansiedad. Una mejor administración del tiempo conduce a mayor motivación de los trabajadores y mejores resultados en cuanto a productividad y rendimiento".

Multas a las empresas por obligar a contestar fuera de horario laboral

Si una empresa obliga al trabajador a contestar fuera de su horario laboral, ese tiempo será computado como horas extra. Hay que recordar que el máximo de horas extra al año son 80. Partiendo de esa base, atender a mensajes del trabajo a través de medios digitales fuera de la jornada laboral ordinaria no solo puede suponer la realización de horas extra, sino también la vulneración del derecho del trabajador a la desconexión digital.

Si una empresa obliga a su trabajador a realiza horas extras, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica como infracción grave la trasgresión por parte de las empresas de la normativa en materia de jornada laboral, castigando estos incumplimientos con multas de hasta 7.500 euros.