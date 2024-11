Los Gestores Administrativos afirman que las ayudas del Gobierno sin reducir burocracia no serán eficaces

Ante los efectos generados por la DANA y con el objetivo de tratar de hacer ágiles los trámites que permitan mitigarlos, los Gestores Administrativos quieren proponer una serie de líneas de actuación, basadas en los aprendizajes de las últimas crisis y del conocimiento de sus clientes, en este caso, pequeños y medianos negocios, si bien también debe ser útil de cara a los ciudadanos:

Agilizar el proceso de ayudas: Proponer un modelo de declaración responsable para que las ayudas lleguen rápidamente, con verificaciones posteriores. No se pueden retrasar los trámites como consecuencia del deber de preparar un dossier exhaustivo.

ERTE y necesidades sectoriales: Reconocer que los ERTE pueden no ser suficientes para todos los sectores. Valorar medidas adicionales según las características y necesidades de cada sector (aun cuando es probable que se deba descender a nivel de cada empresa)

Ayudas directas para evitar el endeudamiento excesivo: Priorizar ayudas a fondo perdido para cubrir las pérdidas no aseguradas, en lugar de ofrecer solo créditos como los ICO que aumentan el endeudamiento de las empresas. Como hemos visto recientemente, el sobre endeudamiento termina ahogando al negocio, y finalmente acaba con él. Se debe también considerar un procedimiento de ayuda que se centre en la pérdida sufrida, no en aspectos como estar al corriente con seguridad social y hacienda, por ejemplo, máxime cuando esa situación pudiera ser sobrevenida por la catástrofe.

Considerar moratorias fiscales y bancarias: Evaluar la posibilidad de aplazamientos en impuestos y la extensión de moratorias bancarias, asegurando un plan para devolver las cuotas pendientes. Aun cuando ya se han empezado a manifestar estas moratorias y aplazamientos hay que pensar a largo plazo (es probable que cuando se devengue el IVA, por ejemplo, la situación de liquidez de la empresa siga siendo caótica, o todos los impuestos relacionados con herencias).

Escuchar a los acompañantes de negocios: Tomar en cuenta la experiencia de quienes trabajan diariamente con las empresas y conocen sus necesidades tras la pandemia. Se han comenzado los contactos con los colaboradores sociales. Pero entendemos que no basta solo con conocer la disponibilidad de éstos para colaborar con los ciudadanos y los negocios, sino que hay que contar con nosotros para buscar las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades, siempre dentro de lo razonable y considerando solo los efectos que hayan sido causados por la catástrofe.

“Los Gestores Administrativos queremos colaborar aportando toda nuestra experiencia y conocimiento”, afirma Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, “por lo que hemos estado elaborando la mejor estrategia, en nuestra opinión, para hacerlo. Para ello, ayer comunicamos que nuestra primera misión es recuperar la actividad de los gestores administrativos afectados por la DANA. Ellos son parte de los gestores administrativos que van a ayudar a los ciudadanos y negocios a tramitar las ayudas, por lo que deben tener capacidad técnica para hacerlo”.

“Una vez que tomamos la medida de ayuda a nuestros compañeros, de cara a colaborar con la sociedad, adoptamos la medida de devolver a los ciudadanos el importe que nuestras plataformas tecnológicas cobran por el trámite de baja de vehículos”, continua Santiago.

“Ahora ha llegado el momento de aportar nuestro conocimiento para tratar de facilitar los trámites, que sean ágiles, viables, eficaces y que no se enreden en una burocracia excesiva e innecesaria”, afirma el presidente de los Gestores Administrativos.

Por otra parte, el presidente de los Gestores Administrativos advierte sobre la donación de vehículos que se están realizando a distintas plataformas. “Hay que hacer las cosas bien. La donación o la compraventa a importe cero conlleva impuestos que hay que abonar para poder transmitir el vehículo. SI no se hace, nos encontraremos vehículos transitando a nombre de terceros y mañana pueden generarse problemas. Desde el Consejo General ofrecemos ayuda para la transmisión de esos vehículos aportados gratuita y generosamente, todos los gastos que correspondan con nuestras plataformas no los cobraremos, pero sobre los impuestos de la transmisión no podemos hacer nada”. Añade, “he oído a algún influencer decir que le dejan las llaves del coche y los propietarios de van, y eso no permitirá transferir el vehículo, por lo que cualquier cosa que ocurra con el mismo será responsabilidad de su propietario, no del usuario”.

“Escucho al presidente del Gobierno sobre las ayudas que se ponen a disposición de los afectados por la DANA, es estupendo, es un buen título del libro, ahora hay que hacer que el libro se pueda leer de verdad”, cierra el presidente de los Gestores Administrativos.