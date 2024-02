González-Bueno, CEO de Banco Sabadell: "Nada ha cambiado sobre el regreso de la sede a Cataluña"

"La previsión es ganar más en valor absoluto en 2024". Este el objetivo marcado por el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, que ha lanzado esta apuesta tras haber cerrado 2023 con récord de resultados, al ganar 1.332 millones, un 55% más y la cifra más alta de su historia. González-Bueno ha asegurado que quiere lograr ese objetivo por la mejora del margen de intereses -una de las rémoras que el mercado ha acogido negativamente y que le ha costado cerrar en negativo la sesión bursátil del día-, aunque reconoció que "no lo hará al mismo ritmo" de 2023. También ha adelantado que los costes aumentarán moderadamente, un 2,5%, y que aunque la factura del impuesto a la banca será mayor, el banco no tendrá que contribuir este año al fondo de garantía de depósitos.

Aunque no quiso entrar con demasiada profundidad sobre la posibilidad de que el impuesto a la banca sea permanente -"porque ya sabe qué es lo que pensamos y no nada nuevo que añadir ni sobre la estructura (del impuesto) ni sobre su cuantía"-, sí que apuntó que cuanto "mejor clima haya" entre Gobierno y sector, "mejor", y apuntó que el banco tiene previsto pagar 190 millones de euros por el impuesto a la banca ante los resultados de 2023, un importe que se reflejará en sus cuentas de 2024.

González-Bueno tampoco ha querido dar pistas sobre un hipotético retorno de la sede social del banco desde Alicante a Sabadell y se ha limitado a subrayar que, pese a las "muchas conversaciones en prensa" sobre esta cuestión, "no hay nada nuevo. Nada ha cambiado". Sin embargo, aunque en anteriores ocasiones el banco ha defendido su decisión de mantener su sede en Alicante, una decisión que tomó en octubre de 2017, en pleno apogeo del "procés" y ante el temor de las consecuencias que podría tener una declaración unilateral de independencia de Cataluña, en esta ocasión ha afirmado que no es el "momento oportuno" para seguir hablando sobre ello ni para hacer ningún comentario "relevante" al respecto, pero sembró cierta duda cuando afirmó que ahora "no es el momento. Vamos a ver qué pasa".

Preguntado por si se debería limitar la capacidad de las inversiones bajistas, tras haber tenido una mala reacción de los mercados -que le ha costado perder un 2,86% en la sesión bursátil-, ha defendido que es un actor necesario para el mercado y que lo que se debe limitar son las manipulaciones de información para tener un rédito extraordinario. "Esa es la actividad a vigilar, no la bajista en sí, porque ya existen los mecanismos para poderlo hacer". González-Bueno confesó no estar sorprendido en demasía por la reacción en los mercados y ha asegurado que la caída en bolsa ha sido una "variación moderada".

También ha confirmado que Banco Sabadell está ultimando un "plan de eficiencia" en la entidad británica TSB con el objetivo de reducir costes y que comportará un recorte en la plantilla del banco. Para ello ha provisionado 53 millones de libras (62,1 millones de euros) en sus cuentas, que la entidad prevé recuperar en un 70% en 2024 y en un 30% en 2025 para poner en marcha un plan que incluirá tanto bajas de plantilla como cierre de oficinas en su filial. El banco ha anunciado que ha iniciado "un plan de mejora de la eficiencia para reducir costes (en TSB) y enfocarse así en la aceleración de su actividad principal, la vinculada a la comercialización de hipotecas", pero ha evitado dar detalles sobre qué ajuste de personal prepara. El CEO ha asegurado que corresponderá a la dirección de TSB concretar este ajuste "cuando corresponda", pero ha añadido que buscan tener "mayor eficiencia en costes administrativos, en gestión de personal y dejar de hacer algunas cosas que no eran necesarias".