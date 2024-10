Gortázar (CaixaBank): «El impuesto a la banca consagra la discriminación»

«El impuesto a la banca consagra, exagera y acelera la discriminación entre entidades». El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, cargó ayer con dureza contra el nuevo impuesto a la banca que plantea el Gobierno, del que ha dicho que «no tiene sentido» porque perjudica especialmente al banco con sede en Valencia, que será previsiblemente la entidad que más pague en España al ser la mayor entidad financiera del mercado nacional. «Podríamos llamarlo la tasa CaixaBank», declaró con ironía durante la rueda de prensa en la que presentó los resultados de los nueve primeros meses del año, en los que obtuvo un beneficio neto de 4.248 millones de euros, un 16,1% más que en el mismo periodo del año anterior, que atribuyó al «fuerte crecimiento de la actividad» y a la «elevada solidez financiera». Gortázar negó que ni la entidad ni sus competidores estén obteniendo beneficios récord porque, según recordó, la rentabilidad sobre recursos propios llegó a ser del 20% y ahora es del 13%.

El CEO explicó que la entidad ha desembolsado este ejercicio 493 millones por el «impuestazo» y que con los precios controlados y con una economía creciendo por encima de la eurozona este tributo es «innecesario. Nos sentimos discriminados frente a todos los demás sectores que no tienen esta carga». Cree que lo que era aquel gravamen ha dejado de tener sentido y, por tanto, «expira. Lo que se está haciendo ahora es crear un nuevo impuesto a la banca porque sí».

También lamentó que la nueva tasa tenga carácter progresivo, algo que perjudica especialmente al banco porque le discrimina frente a otros sectores y competidores europeos, y tendrá un efecto negativo sobre el crédito y dañará a la economía española. «El crédito no está creciendo» y, en particular «el crédito empresarial está cayendo», una situación que advirtió irá a peor si se aprueba este tributo porque «otros países del entorno europeo jugarán con ventaja en los próximos años por nuestra pérdida de competitividad», ya que «los inversores preferirán entrar en el capital de otras entidades que no estén gravadas» por este impuesto. «Provocará un desincentivo para el crédito y la inversión». Por todo ello, Gortázar no descarta presentar recursos ante la Justicia si consideran que no es ajustado a derecho, como ya hicieron junto a las patronales del sector bancario con el gravamen temporal.

Por otro lado, el consejero delegado de CaixaBank negó que la salida del actual presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, el próximo 1 de enero, pueda conllevar un cambio de la sede social. «Nuestra sede está en Valencia con carácter indefinido. No hay ningún cambio». Tras esta afirmación, quiso reconocer la labor de Goirigolzarri al frente de CaixaBank: «He tenido los cuatro años probablemente más fructíferos de mi vida profesional con la integración de CaixaBank y de Bankia, que ha sido un éxito notable de todos».

La salida del actual presidente, que será sustituido por un histórico de La Caixa, Tomás Muniesa, será «una oportunidad de incrementar el número de consejeros independientes», apuntó Gortázar, que recordó que es una decisión que debe tomar del Consejo, por lo que ha descartado cambios inmediatos en el equipo directivo. Ante la insistencia de las preguntas sobre las funciones del futuro presidente, que dejará de tener funciones ejecutiva, el CEO quiso quitar hierro al asunto porque se está dando «importancia a algo que no lo tiene. El principal cambio es que la parte de comunicación y relaciones institucionales pasarán a reportarme a mí».

Respecto a los números obtenidos entre enero y septiembre, la entidad sigue la estela del resto de la banca española, que está cerrando el tercer trimestre a ritmo de récord en sus resultados. En el caso de Caixabank, logró el citado beneficio de 4.248 millones, gracias a que el margen de intereses alcanzó los 8.367 millones de euros, lo que supone un aumento del 13,6%, apoyado en la actividad comercial y el entorno de tipos de interés; los ingresos por comisiones netas y seguros alcanzaron los 3.674 millones, un 3,8% más; los ingresos por gestión patrimonial crecieron un 12,4% por el incremento de volúmenes y los ingresos por seguros de protección aumentaron un 6%. La entidad registró una rentabilidad sobre fondos propios (ROE) del 14,4%, 2,5 puntos más que un año antes, y sobre el capital tangible (ROTE) se situó en el 16,9%, 2,8 puntos más. La morosidad se mantuvo contenida y en «niveles históricamente bajos», con una tasa del 2,7%, similar a la de diciembre de 2023, con un saldo de dudosos que volvió a caer.