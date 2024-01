Hacienda extiende la rebaja de las retenciones a las rentas por debajo de 21.000 euros para evitar el "error de salto" de tramo

El Ministerio de Hacienda ha tenido que cambiar -forzado por la denuncia del PP- el nuevo mínimo exento de retenciones por debajo de 15.876 euros, límite marcado por el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI). Además, ha decidido ir un poco más allá y ha presentado nuevas reducciones de las retenciones en el IRPF para todas las rentas del trabajo inferiores a 21.000 euros brutos. Así consta en el borrador del real decreto que Hacienda ha sacado a información pública, que modificará el reglamento del impuesto para adaptarlo a la futura subida del SMI, que pasará de 15.120 euros anuales a 15.875 euros tras el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Trabajo y sindicatos al margen de los empresarios.

Con esta normativa, el salario mínimo no quedaría sujeto a retención, dado que el mínimo exento se situará en la misma cuantía anual que el SMI, un modelo que será extensivo parcialmente a las rentas próximas a este límite, que mejorarán sus reducciones para evitar "un claro error de salto" de tramo -apuntan fuentes ministeriales-, ya que tendrían que pagar retenciones mucho más elevadas. Esto supondrá que el contribuyente con unos ingresos por debajo de 21.000 euros brutos -o 15.000 euros de dos pagadores- tendrán menos retenciones y, por debajo de 15.876 euros, no tendrán que pagar IRPF, ya que no están obligados a presentar declaración de la renta. Es decir, que a las rentas del trabajo comprendidas entre los 15.876 euros y los 19.747,5 euros netos se les practicarán menos retenciones de las que, en teoría, les corresponderían y "menos de las que se aplican ahora, que ya están rebajadas", apuntan las mismas fuentes.

En concreto, el real decreto establece que a efectos del cálculo de retenciones, el rendimiento neto del trabajo "se reducirá 7.302 euros para rentas inferiores a 14.852 euros", una cuantía que se rebaja a medida que aumenta la renta. Las nuevas retenciones, todavía pendientes de aprobación, se aplicarán una vez que entre en vigor el real decreto. Hacienda prevé también elevar la reducción de los rendimientos del trabajo actualmente en vigor.

Fuentes ministeriales recogidas por Europa Press han explicado que esta normativa sobre el cambio en las retenciones en el IRPF que implicará el aumento del mínimo exento se aprobará en el mismo Consejo de Ministros en el que se dará 'luz verde' a la subida del SMI. Posteriormente, se modificará la normativa del IRPF en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. Esta modificación del reglamento del IRPF eleva los ingresos sin retención al SMI, pero en función de si el contribuyente está casado o tiene hijos, el mínimo exento de retención se incrementa. Por ejemplo, según el proyecto, para un contribuyente casado, y no separado legalmente, cuyo cónyuge obtenga rentas superiores a 1.500 euros, excluidas las exentas, con un hijo el mínimo exento será de 16.342 euros y con dos o más hijos, de 16.867 euros.

El mínimo exento para un contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente con un hijo será de 17.644 euros y con dos hijos o más, de 18.694 euros. En el caso de un contribuyente sin hijos cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas, el mínimo será de 17.197 euros. Si tiene un hijo, el mínimo sería de 18.130 euros y si tiene dos hijos o más será de 19.262 euros. Según los cálculos de Hacienda, esta medida beneficiará a 5,2 millones de contribuyentes.