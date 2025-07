Hacienda permite deducir el alquiler por habitaciones en el IRPF: así puedes beneficiarte

La declaración de la renta, en muchas ocasiones, supone tener que ponerse al día con la Agencia Tributaria. Debido a los ingresos obtenidos, el ciudadano tiene que abonar ciertas cantidades de dinero y quedar libre de deudas.

Sin embargo, la Renta también permite poder desgravar ciertos gastos que se han tenido durante el año, y ello repercute en una posible devolución de dinero por parte del organismo público. Cada Comunidad Autónoma tiene diferentes deducciones disponibles, por lo que es importante comprobar cuáles están habilitadas para cada zona.

Una de estas deducciones, poco conocida entre los contribuyentes, es la del alquiler de habitaciones. La Dirección General de Tributos (DGT) ha confirmado que los propietarios que alquilan habitaciones en su propia casa pueden aplicar deducciones por arrendamiento.

La deducción disponible por alquiler de habitación

La Dirección General de Tributos establece que los propietarios que alquilan una de sus habitaciones de su vivienda habitual pueden aplicar una reducción del 50% en el IRPF sobre los ingresos obtenidos. Y es que ante el aumento de personas que deciden optar por el alquiler parcial, esta deducción supone una gran ayuda a la hora de presentar la declaración de la renta.

No obstante, estas deducciones deben ser justificadas como válidas demostrando la finalidad del alquiler. Para poder aplicar la reducción, la habitación arrendada debe constituir la vivienda habitual y permanente del inquilino, excluyendo así los alquileres de temporada, turísticos o vacacionales, que tienen un régimen fiscal diferente y no gozan de esta ventaja.

En este sentido, la Dirección General de Tributos califica estos ingresos como rendimientos del capital inmobiliario y establece las condiciones para aplicar el beneficio fiscal.

¿Cómo beneficiarse de la deducción?

El procedimiento se basa en que hay que declarar los ingresos que se hayan obtenido en la declaración del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como concepto de “Rendimientos de capital inmobiliario”, teniendo presentes algunas especificaciones.

Los ingresos que se deduzcan serán los de la cuota mensual recibida por los inquilinos, sumado a los pagos extra de cualquier uso o disfrute de la vivienda, como pueden ser los suministros.

Además, hay que tener en cuenta que declarar el alquiler por habitaciones es igual de obligatorio que declarar un alquiler al uso. Una vez se realiza este procedimiento, el ciudadano podrá desgravar los gastos que incurra para arrendar la vivienda, incluyendo:

La comunidad de vecinos.

Los intereses del préstamo hipotecario.

Los seguros de la vivienda y también el seguro de protección de alquiler.

Impuestos que pagues por la casa, como el IBI.

Gastos de defensa jurídica.

Suministros del hogar, siempre que los pagues tú como arrendador.

Deducciones desde el 50% hasta el 90%

Las deducciones por alquiler van desde el50% de los ingresos obtenidos hasta el 90%. Por un lado, los propietarios con inmuebles en zonas tensionadas que rebajen un 5% el precio podrán aplicarse una reducción del 90%.

Quienes tengan el inmueble en zona tensionada y lo alquilen por primera vez a jóvenes de entre 18 y 35 años o lo arrienden a la Administración o a una entidad sin ánimo de lucro que destinen la vivienda a alquiler social se deducirán el 70%, mientras que será el 60% cuando rehabiliten el inmueble en los dos años previos al contrato de alquiler.

Por último, la deducción será del 50% en el resto de casos.

Puedes perder el derecho a la deducción

Sin embargo, la DGT traza una línea roja que no se debe cruzar. Este incentivo fiscal se perderá automáticamente si la Administración detecta cualquier tipo de irregularidad. Si un propietario oculta parte de los ingresos recibidos o deduce gastos que no son legalmente admisibles, no solo deberá regularizar su situación, sino que también perderá el derecho a aplicar la reducción del 50%.