¿Has perdido el ticket de compra? Con estos trucos podrás devolver artículos sin problemas

En esta vorágine de actualidad que es el mundo moderno, cuando aún no hemos acabado de digerir todo el turrón, ya entramos de lleno en la siguiente temporada: las rebajas de enero. Y no es precisamente tranquila, cientos de personas se arremolinan durante estos días dentro de los comercios tratando de encontrar las mejores 'gangas'. Aunque en muchos establecimientos se mantengan hasta principios de marzo, es ahora con comienzo de las rebajas cuando hay disponibles más existencias de los productos.

Hay quien prefiere evitar las acumulaciones masivas o el calor humano y compra todo online desde la comodidad y tranquilidad de su casa. Esto, aunque tiene sus ventajas, también puede hacer más tedioso el proceso de probarse prendas y devolver las que no interesen, así como la falta de una opinión experta de un dependiente que aconseje sobre las tallas o posibles complementos. Aunque con productos tecnológicos no ocurre tanto, en el sector de la moda esto es realmente importante.

Además, a los comercios en estos primeros días de enero no solo acuden las personas buscando rebajas, sino también aquellas que quieren un reembolso o cambio de producto porque los regalos de Navidad o Reyes no han ido tan bien como esperaban. El resultado son grandes colas en las tiendas y un ajetreo para las personas, que pueden llegar a hacerse un lío a la hora de guardar y clasificar los 'ticket' o recibos de compra.

Los españoles gastarán 181 euros de media en las rebajas, 17 euros más que en 2024 Eduardo Parra Europa Press

Arrojar sin querer a la basura estos recibos o perderlos puede más tarde tener consecuencias nefastas si se quiere devolver un artículo, ya que en varios comercios no aceptan ninguna operación si no se posee el 'ticket' original. Por suerte, hay ciertas formas de poder continuar con las operaciones de devolución o cambio por otro artículo que se pueden realizar en muchos establecimientos: no todo está perdido.

¿Has perdido el ticket de compra? Con estos trucos podrás devolver artículos sin problemas

Perder el ticket de compra puede complicar un poco la devolución, pero en muchos casos hay otras opciones para resolverlo. Dependerá de la política de devoluciones de la tienda. En algunos comercios tienen establecido como política de empresa que no aceptan ninguna operación sin el recibo, aunque en la mayoría siempre se podrá tratar de buscar una solución alternativa.

Obviamente, en productos de higiene personal o ropa íntima no se aceptan cambios ni devoluciones, independientemente de si se dispone o no del ticket de compra. Normalmente, gran parte de la información relativa a la adquisición de un producto debería venir reflejada en el recibo, aunque en caso de duda siempre se puede consultar con el servicio al cliente de la marca o con la tienda en específico.

Si se pagó con tarjeta, muchas tiendas aceptan un extracto bancario o el registro de la transacción como comprobante de compra. Allí figuran el día y hora exactos del pago, así como el número de operación concreto. Además, si se realizó la compra online o en una tienda con programas de fidelización, es posible que el ticket esté vinculado a una cuenta o lo hayan enviado por correo electrónico.

Rebajas de Enero en Madrid. Gonzalo Pérez La Razón

Por otra parte, si se compró en una tienda que dispone de sistemas digitales, los dependientes pueden muchas veces encontrar la venta si les proporciona la fecha y hora aproximada de la compra, además del número de la tarjeta con la que se pagó. En otras ocasiones, los grandes negocios cuentas con aplicaciones para móvil donde se guardan los ticket u operaciones.

El mayor problema suele venir cuando se pagó en efectivo, aunque también puede tener solución. Muchas tiendas aceptan la devolución del artículo o el cambio por otro igual si podemos demostrar que no ha sido usado y todavía dispone de las etiquetas originales. También puede funcionar mostrando el código de barras del producto si este es exclusivo de ese comercio en concreto.