"Ofertones" veraniegos en hostelería: estos son algunos de los anuncios de trabajo que buscan camareros

La hostelería emplea a más de 1,84 millones de personas en nuestro país. No obstante, este sector cada vez resulta menos atractivo para muchos españoles. Los bajos salarios, horarios extensos o unas condiciones laborales que dejan mucho que desear son algunos de los motivos que explican la falta de personal en hostelería. Por tanto, en plena temporada alta más de 100.000 vacantes pueden quedar sin cubrir.

Muchos empresarios, lejos de intentar solucionar la problemática actual de la escasez de trabajadores en este sector, agravan aún más la delicada situación. En este sentido, SoyCamarero, la conocida cuenta de X (antes Twitter), ha denunciado algunas "ofertazas" en hostelería que se han publicado para cubrir puestos este verano.

Una de las ofertas ofrece un empleo de camarero seis días a la semana con un horario de 17:00 a 02:00 horas de la mañana entre semana, mientras que los viernes, fines de semana y festivos, se terminaría a las 02:30 horas. De esta forma, los que acepten este puesto trabajarán unas 55 horas y media a la semana por un salario de 1.200 euros al mes. "Lo siento pero no me interesa que me exploten", rechazaba el interesado en la oferta.

"La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual", tal y como establece el artículo 34.1 del Estatuto de Trabajadores. Asimismo, la vigente normativa señala que "el número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año". No obstante, en esta oferta de empleo se plantea que el camarero realice más de 55 horas a la semana, por lo que el trabajador realizaría 40 horas ordinarias y 15 extras cada semana, es decir, que en poco más de un mes ya habría hecho las horas extraordinarias máximas que se permiten al año.

Otra de las ofertas de este verano busca un cocinero profesional para un "pequeño bar" en Torre de la Horadada (Alicante) que trabaje a jornada completa de lunes a domingo -con un día libre-. El horario será de 09:45 a 16:00 horas y de 17:00 a 22:30 horas por un salario de entre siete y ocho euros la hora. SoyCamarero lo ha calificado como un "ofertón veraniego" y no ha tardado en recibir numerosas críticas por parte de los usuarios de la red social: "¿Los latigazos y las cadenas vienen incluidas?", "no somos esclavos de los dueños del restaurante", "eso no es una oferta de trabajo, es una oferta de esclavitud. Es para que les multen y les cierren el local"...

La conocida cuenta de X también ha denunciado una oferta de trabajo en la que buscan a una dependienta de heladería en Zahara de los Atunes (Cádiz): "¿Alguien le dice que ha subido el SMI?".

La oferta en cuestión ofrece un contrato de 40 horas semanales por un salario de 1.100 euros mensuales. Sin embargo, el salario mínimo por jornada completa en España este año está en los 1.184 euros brutos al mes, por tanto, el sueldo que ofrece este empresario sería ilegal, ya que está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).