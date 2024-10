La huelga de autobuses volverá en dos semanas: la OCU recuerda los derechos de los pasajeros afectados

La huelga general de conductores de autobuses regresará con fuerza el próximo 11 de noviembre después de que la primera jornada de protestas, celebrada ayer, dejara a miles de pasajeros afectados por retrasos en toda España. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda a los afectados su derecho al reembolso del billete y a una posible indemnización, así como la forma de reclamarlos.

Los derechos de los viajeros que utilizan autobuses y autocares en caso de retrasos o cancelaciones están protegidos por un reglamento europeo. Este establece que los usuarios que sufran un retraso tienen derecho a solicitar el reembolso del billete o, en su defecto, a recibir una compensación en forma de abono. En el caso de viajes de larga distancia, los pasajeros también tienen el derecho de presentar una reclamación para obtener una indemnización que oscila entre el 50% y el 100% del precio del billete, dependiendo del tiempo de retraso.

Además, la Organización de Consumidores y Usuarios señala que los viajeros pueden exigir compensaciones a la compañía por cualquier inconveniente o daño ocasionado por retrasos o cancelaciones. Esto incluye situaciones como la pérdida de conexiones con otros medios de transporte o la imposibilidad de acceder a un alojamiento previamente reservado. Para respaldar estas reclamaciones, es fundamental conservar cualquier documento que lo demuestre, así como los recibos de gastos adicionales relacionados con la situación, advierte la OCU.

La OCU recomienda dirigir cualquier reclamación directamente al transportista, que tendrá un mes para contestar. Si la respuesta no llegara o no fuera satisfactoria, es recomendable acudir a las juntas arbitrales de transporte terrestre, que están obligadas a resolver todas las reclamaciones económicas que no excedan los 15.000 euros. Es un procedimiento rápido y gratuito y puede presentarse la reclamación ante la junta de la comunidad autónoma de origen o de destino, indistintamente. El último recurso sería la vía judicial, para la que no es necesario abogado ni procurador si la cantidad reclamada es inferior a 2.000 euro

Ayer se sumaron a la huelga más de 80.000 conductores de autobuses interurbanos, urbanos, transporte discrecional y escolar, así como de grúas autopropulsadas. Los sindicatos calcularon que el seguimiento rozó casi el 100%. Tras esa primera jornada de huelga de las siete convocadas, durante la que se concentraron ante la Delegación del Gobierno en Madrid más de 2.000 personas –cifras de CC OO–,

Los conductores de autobuses y grúas protestan para reclamar la aplicación de la jubilación anticipada por peligrosidad. También lo hacen los trabajadores del transporte de mercancías por carretera, cuyos representantes sindicales y patronales sí han llegado ya a un acuerdo para solicitar la aplicación de coeficientes reductores a la jubilación.

Fuentes sindicales apuntan al próximo 6 de noviembre para la celebración de una nueva reunión entre ambas partes, pero sólo en el sector de las grúas. En el de autobuses aún no hay una fecha fijada, aunque fuentes de Confebus aseguran que se producirá un encuentro "en los próximos días", que reitera su compromiso con el diálogo para "buscar una solución a esta situación de bloqueo".