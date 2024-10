La huelga de autobuses colapsa las estaciones de toda España: "Hay gente esperando desde las 7:00h"

El caos se ha apoderado de las estaciones de autobuses en Madrid y en toda España durante la primera jornada de huelga en las empresas de autobuses y grúas. La colas kilométricas afectan a todas las líneas, pero especialmente a aquellas con gran afluencia durante la primera hora de la mañana, como las que paran en zonas de oficinas.

"Llevo una hora haciendo cola. Voy a llegar tardísimo al trabajo, pero había gente hasta hace nada haciendo cola desde las 7:00h de la mañana. Lo peor no es no llegar al trabajo. Aquí hay un señor que tiene que hacerse un analítica y que va a perder la cita médica. No entiendo por qué otorgan permisos para hacer una protesta de este tipo en hora punta. Debería ser de forma escalonada", ha declarado a LA RAZÓN una pasajera afectada en la estación de Avenida de América de Madrid. A través de redes sociales otros pasajeros han manifestado que la huelga les ha afectado teniendo exámenes y otros denuncian que los servicios mínimos no se están cumpliendo.

Desde este lunes han arrancado la huelga más de 80.000 conductores de autobuses interurbanos, urbanos, transporte discrecional y escolar, así como de grúas autopropulsadas. Tras esta primera jornada de huelga de las siete convocadas, durante la que está prevista una concentración ante la Delegación del Gobierno en Madrid, la movilización proseguirá los días 11, 28 y 29 de noviembre; 5 y 9 de diciembre; y, a partir del 23 de ese mes, podría convertirse en indefinida.

Los servicios mínimos a nivel estatal se han fijado en el 50%, según la resolución de servicios mínimos publicada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana. Las comunidades autónomas y ayuntamientos también han fijado los servicios mínimos en sus respectivas regiones. En el caso de Madrid, Infraestructuras ha establecido servicio mínimo para la EMT en un 75% durante las horas punta (de 6:00h a 9:30h) y en 50% en horas de menos demanda.

En el caso de los autobuses interurbanos, los servicios mínimos son del 80% en hora punta y del 45% en horas valle. En Cataluña son del 40% a horas punta y del 20% el resto; en San Sebastián muchas líneas quedan canceladas, en Baleares son de entre el 50% y el 60%, o en Navarra del 60% en horas punta y del 40% el resto.

Desde la patronal Confebus afirman que el grado de cumplimiento de los servicios mínimos está siendo superior al 95%, excepto en aquellas empresas en las que se han registrado algunos incidentes por la acción de los llamados “piquetes informativos”, que han retrasado la salida de algunos autobuses. "Hasta el momento se contabilizan una treintena de lunas rotas, lo que está impidiendo que estos vehículos realicen los correspondientes servicios", señala Confebus en un comunicado.

Las patronales de autobuses alertaron anoche de que no habían sido capaces de llegar a un acuerdo con los sindicatos para desconvocar la huelga: "A pesar de los esfuerzos realizados durante todo el fin de semana para desbloquear la situación, Confebus lamenta no haber podido llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales convocantes para evitar la jornada de huelga de mañana, 28 de octubre".

Fuentes sindicales consultadas por Europa Press apuntan al próximo 6 de noviembre para la celebración de una nueva reunión entre ambas partes, aunque solo en el sector de las grúas. En el de autobuses aún no hay una fecha fijada, aunque fuentes de Confebus aseguran que se producirá un encuentro "en los próximos días", que reitera su compromiso con el diálogo para "buscar una solución a esta situación de bloqueo".

Los conductores de autobuses y grúas se manifiestan para exigir la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en el sector, una reivindicación histórica desde hace 20 años. Pero, para ello, las patronales reclaman a los sindicatos realizar un estudio conjunto antes de proponer al Ministerio de Seguridad Social el inicio del procedimiento de fijación de la edad anticipada de acceso a la jubilación de los conductores de autobús.

"Sin ese estudio, las principales asociaciones del sector del transporte de viajeros no pueden tomar ninguna decisión al respecto, al desconocer las implicaciones que una medida de este calado pude conllevar", argumentaron la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) y la Confederación Española de Transportes en Autobús (Confebus), en un comunicado previo.

Inicialmente, la convocatoria de huelga de CC OO y UGT afectaba a unos 300.000 trabajadores, al incluir a los que trabajan en el sector del transporte de mercancías por carretera (unos 220.000 por cuenta ajena), que ayer llegaron a acuerdo con las patronales para desconvocar la huelga tras pactar el adelanto de la edad de jubilación de los conductores.

Los sindicatos CCOO y UGT constatan un amplio seguimiento a la huelga del transporte de viajeros que ha arrancado este lunes a pesar de unos servicios mínimos que califican de "abusivos". Así lo han señalado a EFE distintas fuentes sindicales consultadas, que apuntan a un seguimiento cercano al 100% y muestran su sorpresa por que los servicios mínimos sean diferentes en función de cada comunidad.