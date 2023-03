Hugo Arévalo: «La nueva ley de startups se queda corta, hacen falta medidas radicales»

¿Por qué la idea de una escuela de negocios online?

En 2017 mis socios y yo nos dimos cuenta de que las escuelas de negocios eran inalcanzables para la mayoría de la gente. Antes de existir ThePower Business School solo la gente de élite o becada podía acceder a estos programas porque los precios oscilan entre los 6.000 y los 100.000 euros. También vimos que este tipo de formación no es solo intrínseca para quien quiera tener un negocio, sino que todo el mundo tiene que tener un conocimiento de negocio, porque este conocimiento es transversal a cualquier tipo de profesión. Da igual de qué profesión vengas. Periodistas, abogados, ingenieros... cualquiera puede aprender este oficio.

¿Qué les diferencia de las escuelas de negocios tradicionales además del precio?

Nos diferencia que actualizamos el contenido constantemente, impartimos el que nosotros vemos que es necesario para la empleabilidad de hoy. Es muy concreto y práctico, tenemos profesores que han creado empresas o directivos de éxito que explican cómo lo han hecho. Nuestro equipo de contenidos va creciendo año tras año, hace un «research» a nivel de todas las universidades, vemos las nuevas tendencias profesionales, por ejemplo ahora estamos con el tema de la inteligencia artificial, tan importante para el mundo de los negocios. Las industrias y los sectores van cambiando y nuestros programas se actualizan constantemente para adaptarse a ellos... y los menos actualizados los vamos eliminando.

Su modelo de negocio empezó como B2C y ahora lo han expandido a las empresas. ¿Cuál está siendo el resultado?

Alcatel-Lucent, NatWest, Danone, Decathlon, PwC, Hilton, Kantar Group Global, Siemens y Spotify han sido las últimas empresas que han decidido incorporarse a nuestro modelo de formación B2B. Tenemos ya más de 600 compañías que son pioneras en todo tipo de sectores y tamaños. También están KPMG, Loreal, Danone, Coca-Cola, entre otras... Tenemos de todos los tamaños, grandes, medianas y pequeñas.

¿Qué programas ofrecen?

Nuestro primer máster fue ThePower MBA, que es un MBA actualizado con certificación propia nuestra, con 80 horas de formación. Tenemos ThePower Marketing digital, ThePower Ecommerce para aprender a crear un negocio online y ThePowerSales. Una de las caras visibles de este último programa es Chris Voss, exnegociador internacional para el FBI y fundador de Black Swan, experto en negociaciones en secuestros con rehenes, con más de 150 casos a sus espaldas durante los veinte años que trabajó para la agencia norteamericana. También tenemos un programa de liderazgo, The Leadership para gente que gestiona equipos; otro de Coaching, y recientemente hemos lanzado programas más TECH, como RocktheCode, que prepara a los alumnos para ser desarrolladores «Full stack» en seis meses. Creado al 100% por desarrolladores en activo, el contenido de este programa está totalmente diseñado en función de lo que demanda hoy en día cualquier empresa. Otro programa es Coding For Business para perfiles de negocio, marketing y operaciones que quieren formarse en coding pero no quieren convertirse en desarrolladores «Full stack». Fifty Marketers Bootcamp, que busca formar a la élite del marketing digital, preparando a los alumnos para que en tres meses destaquen entre las mejores empresas del mundo.

¿Cómo son las clases?

Son píldoras de entre 5 y 15 minutos, la idea es que la gente se vaya formando a su ritmo y que pueda estudiar en cualquier parte del mundo. Hay clases en directo y todas online, hay profesores detrás a quienes preguntar las dudas... tenemos muchos horarios para que la gente se pueda adaptar.

España tiene la tasa de paro más alta de Europa, ¿aumentan sus postgrados la empleabilidad?

Lo bueno es que estamos muy cerca de las empresas, sabemos qué necesitan. Las escuelas de negocios, junto con el Gobierno y las empresas, deberíamos ponernos de acuerdo para acotar el desempleo en España.

¿Qué le parece la nueva ley de startups?

Montar una startup en España sigue siendo más complicado que en el mundo anglosajón. La nueva ley de startups intenta cubrir algunas necesidades, pero se queda corta. Creo que tiene que haber medidas más radicales para impulsar el emprendimiento. Al final las pymes son el motor de la economía de España.