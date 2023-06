IAG aporta 21.500 millones al PIB y defiende las bondades de la compra de Air Europa para la economía española

Las aerolíneas de IAG aportan mucho a la economía española, según defiende el "holding". Tanto, como 21.500 millones de euros, según un informe de la consultora PwC realizado por encargo del grupo. Y si las autoridades de Competencia europeas aprueban la integración de Air Europa en el grupo, el beneficio que reporta su actividad en el país sería mucho mayor, según ha defendido hoy su consejero delegado, Luis Gallego, durante la presentación del estudio, que coincide con las deliberaciones que las autoridades de Competencia de la Comisión Europea están haciendo ahora en Bruselas sobre la operación.

Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, que operaron 1.076 rutas y transportaron a 118,7 millones de pasajeros en España, aportaron con su actividad 21.500 millones de euros en PIB del país -el 1,7% del total- y 371.000 empleos a tiempo completo en 2019, año que ha tomado como referencia el estudio por tratarse del último con una actividad normal antes de la pandemia. En términos de PIB, los turistas que vuelan con IAG a España aportaron a la economía española 15.000 millones de euros al PIB, 8.000 millones de forma directa, 4.300 de modo indirecto y 2.600 millones en términos inducidos, según el análisis de PwC. En términos de empleo, su impacto fue de 300.000 puestos de trabajo.

Por su parte, el impacto corporativo en términos de PIB derivado de la actividad de IAG en España fue de 6.500 millones de euros. El directo fue de 2.961 millones, el indirecto de 1.800 millones y el inducido, de 1.766 millones. En términos de empleo, la actividad de sus aerolíneas aportó 71.036 empleos, 18.764 directos, 28,690 indirectos y 23.582 inducidos.

Una buena operación

La aviación, como ha defendido Luis Gallego, es el motor del turismo, una actividad que, en el caso de España, representa el 12% de su actividad en términos de PIB. Por eso, desde IAG consideran que el "hub" del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es "crítico" para la economía española. Y por eso, ha defendido, están haciendo la operación de Air Europa, "para ser más fuertes en el "hub" de Madrid, para poder aportar más a la economía". El consejero delegado de IAG asegura que no han calculado el impacto en los términos del informe presentado hoy que tendría la incorporación de la aerolínea del Grupo Globalia a su estructura. Pero lo que sí tiene claro es que "un hub más grande permitiría tener más rutas, más ingresos, más empleo...". En este sentido, Gallego ha explicado que es importante que Barajas gane tamaño con esta operación porque, si no, no podrá convertirse en un "hub" de 360 grados que mire también hacia Asia para competir con otros grandes aeropuertos europeos como Fráncfort, Heathrow o París-Charles De Gaulle.

Negociaciones

Gallego no querido revelar muchos detalles respecto a las conversaciones que mantienen con las autoridades de Competencia europeas sobre la operación de Air Europa y se ha limitado a reconocer que "sabemos que hay algunas rutas donde tendremos que ofrecer "remedies", y hay diferentes aerolíneas que podrían operar. Y Ryanair podría ser una de ellas. Estamos abiertos a todo", ha explicado cuando se le ha preguntado por el interés de la irlandesa de operar estas rutas.

El consejero delegado de IAG tampoco se ha mostrado mucho más concreto cuando se le ha cuestionado sobre el interés del holding por la portuguesa TAP. Gallego ha vuelto a repetir que estudiarán la operación y que sólo se plantearían acometerla "si nos encaja". "Si nos interesaran las condiciones de privatización del Gobierno portugués, puede tener sentido por el acceso al mercado brasileño y a algunos países africanos donde no tenemos presencia", ha asegurado. El primer ejecutivo de IAG ha querido despejar en todo caso ante las dudas que han surgido en Portugal sobre la posibilidad de que IAG tuviera la tentación de debilitar el "hub" de Lisboa si acomete la compra de TAP. "Todas las compañías que hemos comprado han crecido", ha asegurado, poniendo como ejemplo Aer Lingus, cuyo aeropuerto de referencia, Dublín, no se ha debilitado en favor de otros británicos algunos temían.