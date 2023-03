Eddie Wilson: "Los precios de los billetes subirán más en verano y muchos viajeros migrarán a Ryanair"

Si usted es de que aquellos que al ver cómo la inflación se ha contenido ligeramente en la eurozona en los dos últimos meses pensaba que tal vez volar pudiera ser algo más barato en verano, olvídese. Los precios de los billetes de avión van a seguir subiendo. Y el que lo dice no es precisamente sospechoso de desconocer el sector aéreo y de apretar con los precios sino el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, la compañía europea «low cost» por antonomasia. Aunque, como dice Wilson, «no es que seamos “low cost”, sino la compañía más económica para viajar».

Wilson, que recibe a LA RAZÓN justo antes de firmar el primer convenio colectivo con los pilotos españoles de la aerolínea, asegura que los precios subieron el verano pasado «a doble dígito. Y puede que este también, aunque es pronto para decirlo». De lo que sí está seguro es de que «con la inflación y la reducción de la capacidad aérea, los precios están tendiendo a subir y van a seguir subiendo». Aunque, como advierte, «nosotros vamos a seguir siendo la compañía más económica para viajar», por lo que esperan que mucha gente migre y viaje hacia Ryanair. La aerolínea cerró febrero con 10,6 millones de pasajeros, dos más que en 2022; y un factor de ocupación del 92%, seis puntos por encima del pasado ejercicio.

Peor, asegura Wilson, lo tienen otras compañías en cuyo ADN no está ofrecer vuelos baratos. Hablando de otras aerolíneas y del sector en general, el consejero delegado de Ryanair considera que la reciente compra de Air Europa por Iberia, aunque tiene todo el sentido, lo que tiene que provocar es «que se puedan liberar «slots» -franjas horarias que se asignan a las aerolíneas para despegues y aterrizajes- en los diferentes aeropuertos, sobre todo en Madrid, Baleares o Canarias; que son regiones en las que más impacto va a tener esta fusión. Nosotros lo que queremos y lo que pedimos es que se liberen esos “slots” y que haya libre opción de optar a ellos. Que no sea Iberia la que decida a que compañías se los da y que esa compañía X dentro de tres años la compre y vuelva a absorber ese mercado», dice Wilson en relación a los planes que mostró Iberia de ceder «slots» a otras aerolíneas para que la UE aprobase la fusión. «Apoyamos la consolidación, pero no en detrimento del libre mercado. Tienen que liberar “slots” pero no puede ser que Iberia decida a quién le da esos “slots”», añade Wilson.

Aunque lo apoye, Ryanair no parece muy por la labor de implicarse en esta consolidación. Wilson cree que la aerolínea tiene suficiente mercado para seguir creciendo de forma orgánica en Europa. Su apuesta es que las dos compañías que ahora buscan pretendientes, ITA y TAP, acabarán en manos de Lufthansa e IAG, matriz de Iberia, respectivamente. Y eso que el Gobierno luso no parece últimamente muy por labor de entregar su aerolínea al conglomerado hispano-británico. «TAP parece el complemento perfecto para IAG. Iberia es muy fuerte de cara a Latinoamérica y TAP lo es en el largo radio hacia Brasil, por lo que parece el complemento perfecto. Que TAP acabara en manos de Lufthansa o Air France-KLM lo que haría sería desviar muchos vuelos hacia Fráncfort o París. Lo que tiene más sentido es que se quede en la Península Ibérica», razona Wilson.

España

En lo que respecta a España, y a pesar de ese incremento de precios del que habla Wilson, Ryanair pronostica un buen verano. «Las reservas van muy bien y parece que vamos a tener un verano positivo», dice. La compañía tiene de hecho la intención de aumentar un 11% las frecuencias para la temporada. Además, añade su consejero delegado, «vamos a abrir dos nuevas bases, Tenerife Sur y Lanzarote, y vamos a poner 92 aviones, 14 más que el pasado verano». De las palabras de Wilson se deduce que, a medio plazo, Ryanair crecerá más en España. El directivo asegura que el hecho de Aena haya congelado las tasas hasta 2027 es de agradecer porque «nos da estabilidad a medio plazo, lo que nos permite mantener los costes bajos y seguir aumentando capacidad de frecuencia y rutas».

La aerolínea acaba de dar en España un paso muy importante para mantener la paz social con su plantilla con la firma del primer convenio colectivo con sus pilotos al que espera que siga en los próximos doce meses el de los tripulantes de cabina dado que, según Wilson, se trata de un proceso bastante «laborioso y lento». Por el momento, recuerda que han firmado tres acuerdos, aunque sólo con CC OO, lo que ha provocado el rechazo del resto de organizaciones sindicales, que han celebrado meses de huelgas.