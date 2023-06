Plus Ultra, preparada para asumir frecuencias a Latinoamérica que se puedan liberar en la operación Air Europa-Iberia

Plus Ultra Líneas Aéreas está muy pendiente de lo que decidan las autoridades de Competencia de la Unión Europea respecto a la operación de compra de Air Europa por IAG, la matriz de Iberia. El "holding" envió el mes pasado el acuerdo para adquirir la aerolínea del Grupo Globalia a Bruselas, que ya está analizando una operación que, de completarse, es probable que afecte no sólo a las dos compañías implicadas sino a alguna más. Entre ellas, Plus Ultra, que compite tanto con Iberia como con Air Europa en varias rutas latinoamericanas y que, según apunta, está capacitada para asumir algunas de las rutas o frecuencias a las que la Comisión Europea pueda hacer renunciar a ambas aerolíneas para autorizar la concentración.

Del grado de monopolización de algunos de estos corredores en que pueda desembocar la integración de Air Europa en IAG depende en buena medida que la operación llegue a buen puerto. No en vano, en junio de 2021, la Comisión Europea planteó serias dudas sobre el primer acuerdo alcanzado entre ambas partes porque consideraba que podía reducir la competencia no sólo en vuelos domésticos sino también internacionales. En su análisis preliminar sobre aquel pacto, que fue retirado a finales de año, Bruselas apuntó a que ambas compañías compiten directamente, entre otros, por los servicios de transporte aéreo de pasajeros en España, en particular en varias rutas entre Madrid y los EE UU y América Latina. Y la combinación de ambas compañías en IAG les otorgaría una posición de liderazgo muy destacado sobre sus competidores.

La preocupación a este respecto no ha desaparecido. En una entrevista concedida el mes pasado al "Diario de Mallorca" por Pierre Regibean, el economista jefe de la Unión Europea, encargado de argumentar y preparar la decisión sobre la compra de Air Europa por parte de Iberia (IAG), aseguraba que les preocupa que en algunas rutas se pase de tres a dos aerolíneas, lo que reduciría la competencia e iría en detrimento de los consumidores.

Lo lógico para mantener la competencia es que Bruselas obligue a IAG a realizar concesiones -"remedies", en el argot- que faciliten esa competencia. Y desde Plus Ultra aseguran que están "preparados" para asumir posibles frecuencias a las que se obligue a renunciar a Iberia y Air Europa en las rutas en las que compiten. Ahora mismo, Plus Ultra compite con estas compañías en los vuelos hacia Caracas, Lima, Bogotá y Cartagena de Indias. "Consideramos que somos la empresa española con mayor preparación para tomarlas, por tener ya una presencia importante en la zona latinoamericana y conocimiento de dichos mercados, así como una base de clientes que ya vuela con nosotros", afirman desde Plus Ultra.

Más y mejores aviones

La aerolínea ha dado varios pasos en los últimos meses para aumentar su flota que le permitirían incrementar su operativa. Actualmente, la compañía dispone de seis aeronaves del fabricante europeo Airbus, dos A340-300 y cuatro A330-200. Este verano, seguramente en julio, añadirá un quinto A330 para reemplazar a uno de los A340, un modelo cuatrimotor mucho más contaminante y anticuado.

Plus Ultra no es la única que sigue con atención lo que ocurre con la operación de Iberia y Air Europa. Ryanair también ha manifestado públicamente su deseo de que, en caso de que se obligue a Iberia remediar frecuencias, se pueda optar libremente a ellas. En un encuentro con LA RAZÓN, su consejero delegado, Eddie Wilson, aseguró el pasado mes de marzo que aunque la operación tiene todo el sentido, lo que tiene que provocar es «que se puedan liberar «slots» -franjas horarias que se asignan a las aerolíneas para despegues y aterrizajes- en los diferentes aeropuertos, sobre todo en Madrid, Baleares o Canarias; que son regiones en las que más impacto va a tener esta fusión. Nosotros lo que queremos y lo que pedimos es que se liberen esos “slots” y que haya libre opción de optar a ellos. Que no sea Iberia la que decida a que compañías se los da y que esa compañía X dentro de tres años la compre y vuelva a absorber ese mercado».