IAG (Iberia) gana 2.703 millones de euros, un 15,5% más

IAG, el grupo de aerolíneas hispano-británico al que pertenecen Iberia, Vueling y Level, ha cerrado los nueve primeros meses del año con un beneficio de 2.703 millones de euros, que mejoran en un 15,5% las ganancias que logró en el mismo periodo de 2024, según ha informado hoy viernes.

El conglomerado de compañías aéreas aumentó sus ingresos del 4,9%, hasta los 25.234 millones, de los que 22.034 millones fueron por pasaje, el 3,4% más que un año antes, pese a que el número de pasajeros bajó un 0,6%, hasta 92,39 millones.

Los gastos de explotación se situaron en 21.303 millones, el 2,8% más, contenidos, en parte, por la caída de la factura del combustible, que bajó un 8% hasta septiembre.

Los resultados han sido dados a conocer después de que ayer jueves, el consejo de administración del holding aprobó la distribución de un dividendo de 238,6 millones de euros en efectivo con cargo a los resultados financieros de 2025, a razón de 0,048 euros por acción, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el pago se efectuará a partir del 1 de diciembre a través de la entidad Banco Santander.