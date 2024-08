El Ibex 35 no confía en el rebote

La volatilidad continúa marcando el ritmo del Ibex 35, que aunque moderó sus pérdidas respecto al día anterior, no logró revertir la tendencia bajista. El índice español se contrajo en menos de un 0,3%, mientras que sus pares europeos mostraron una ligera recuperación, insuficiente para compensar las fuertes caídas de la jornada previa.

Dentro del Ibex, destacaron las subidas de ArcelorMittal (+2,49%), impulsada por la adquisición de una participación en una compañía de tuberías, y Grifols (+2,47%) favorecida por la posición accionaria de Bank of America. Por el contrario, Cellnex lideró las pérdidas, seguida de Inditex y Acciona. A pesar del predominio de las empresas en positivo, las caídas de Inditex, Santander y BBVA lastraron al índice.

El panorama europeo presentó un panorama mixto, con el DAX y el AEX cerrando en positivo. Sin embargo, el Ibex 35 y el CAC francés reflejaron un sentimiento de cautela. Este comportamiento contrasta con el fuerte repunte del Nikkei, que superó el 10%, y la recuperación de Wall Street, impulsada por el sector tecnológico, con Nvidia a la cabeza, y el de consumo, liderado por empresas como Chipotle y Royal Caribbean.

Los efectos de la corrección del carry trade, que desencadenó las fuertes caídas de ayer, parece que aún no se han acabado. No obstante, si bien se espera que la volatilidad continúe, no necesariamente se tiene que traducir en una tendencia bajista pronunciada y sostenida en el mercado.

En las materias primas el petróleo sigue cayendo, alrededor de un 1% tanto el West Texas como el Brent. El oro también corrige otro punto porcentual, movimiento lógico con el rebote de las bolsas.

Javier Cabrera, analista de mercados