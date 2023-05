El Ibex35 mantiene los 9.000 puntos antes de la Fed

La que es probablemente la sesión más importante de esta semana, se torna en cautela antes de que la Reserva Federal ofrezca su próxima decisión de tipos de interés. Teniendo en cuenta que en esta ocasión no habrá revisión de las perspectivas económicas, ya que serán en la decisión de junio, es posible que el descuento de una subida de tipos de 25 puntos básicos no mueva el mercado inicialmente. Será la conferencia de prensa posterior media hora después donde la volatilidad hará acto de presencia. Ya desde el inicio de sesión de Wall Street, se vió como los índices de renta variable intentaron recuperar lo perdido la sesión anterior. A parte de la decisión de tipos de interés, los inversores también recibieron otras publicaciones macro importantes de Estados Unidos, como el Informe Nacional de Empleo ADP que sorprendió con un dato que duplica tanto al anterior como al esperado. Los ISM no manufactureros y la actividad empresarial estuvieron por debajo de las expectativas.

Dentro del selectivo español predominaron las ventas con Solaria e IAG liderando las correcciones. A este comportamiento se sumaron Repsol, CaixaBank, BBVA y Banco de Sabadell, junto con el resto del sector turístico retrocediendo en la sesión. Por parte de las alzas, Unicaja, Ferrovial y ACS fueron las más alcistas, seguidas del sector del acero y energéticas.

Las materias primas mantienen el comportamiento habitual de las últimas semanas, con volatilidad consecuencia de las decisiones macroeconómicas y las expectativas económicas mundiales. La debilidad del dólar permitió al oro y la plata sumar en la sesión, así como potenciar las alzas en el precio del trigo o el maíz. Sin embargo por el lado de las caídas, vimos cómo el petróleo brent y west texas mantienen las correcciones y cotizan con una caída considerable respecto a los precios previos al recorte de la producción de la OPEP+. A estas caídas se sumaron el resto de productos energéticos como el gas natural y los derivados del petróleo.

Con permiso de la Fed y Powell, en la próxima sesión los inversores esperan los datos de PMI de servicios de los países europeos y del conjunto de la Eurozona, junto con la inflación de los productores y lo más importante, la decisión de tipos del BCE. Aquí existe la posibilidad de que Lagarde ofrezca la última subida de 50 puntos básicos, aunque las estimaciones actuales indiquen que la subida sea de 25 puntos básicos. Desde Estados Unidos, la balanza comercial y las solicitudes de prestación por desempleo semanales, un día antes al dato de NFP del mes de abril.

Darío García, analista de XTB