El índice para limitar el precio del alquiler permite encarecer el 15% de las viviendas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el índice de precios de referencia para limitar las rentas del alquiler en zonas declaradas como tensionadas, aunque, por el momento, sólo se aplicará en Cataluña, la única región que ha presentado una declaración de zona tensionada para 140 municipios. De extenderse a todo España el escenario sería el siguiente: en el 85% de las viviendas, los propietarios estarían obligados a bajar el precio, de media, un 18% (167 euros), pero en el 15% de los arrendamientos restantes los caseros podrían encarecer las rentas hasta 85 euros al mes.

Así lo recoge Alquiler Seguro en un análisis en base a 852 viviendas alquiladas entre los meses de enero y febrero de 2024 en Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza, La Coruña, Toledo, Murcia, Las Palmas, Guadalajara y Alicante. Alquiler Seguro explica que 124 rentas (15%) podrían subir porque se han quedado dentro del rango y no se ha llegado al máximo o porque el rango mínimo se ha quedado por encima del precio del alquiler actual.

El responsable de Estudios y Calidad de Alquiler Seguro, Sergio Cardona, considera que la posibilidad de que el 15% de las viviendas analizadas suban de precio "es especialmente llamativa cuando se ha creado un índice con la pretensión de bajar los precios de alquiler". Destacan dos casos: el de Málaga, donde las rentas podrían elevarse en más de 400 euros y el de Madrid, con subidas de hasta 600 euros. No obstante, el mismo análisis señala que el 94% de los alquiler malagueños deberían bajar de precio una media de 170 euros y el 87% de los alquileres madrileños deberían abaratarse 167 euros. No obstante, el índice no entrará en vigor tanto en estas ciudades como en el resto situadas en regiones gobernadas por el PP.

Aunque no sucederá, suponiendo que el índice sí se aplicase en Valencia, el 7% de los alquileres de la provincia podrían incrementar su precio hasta en 276 euros de media. En el lado contrario, el 93% de viviendas que deben bajar la renta tendrían que hacerlo hasta en 197 euros de media. En Alicante, el porcentaje de viviendas que podrían alquilarse más caras aumenta (31%), pero la cantidad media de incremento se reduciría a 16 euros. En cambio, el 69% de los arrendamientos deberían abaratarse 125 euros de media.

También destaca el caso de Sevilla, donde la proporción de alquiler que quedan por debajo del índice es especialmente alta, un 33%. En estos casos podrían subir el precio 96 euros de media. El 66% de viviendas que deben bajarlo, tendrán que hacerlo hasta 108 euros de media.

Por provincias, las bajadas de precio más elevadas serían en Madrid, con máximos que van hasta los 758 euros, los 469 euros en Barcelona, los 406 en Valencia, los 230 en Alicante, los 187 en Sevilla y los 140 en Málaga.

El caso de Cataluña

En Cataluña, con el índice ya en vigor, las bajadas de precios comenzarán a llegar en los próximos días, pero también las subidas. En Barcelona, las 91 viviendas analizadas arrojan que en el 13% se podría subir la renta 96 euros de media y en un 87% se debería bajar en 206 euros. En este caso, la máxima diferencia entre el precio mínimo y el máximo que propone el índice es 488,32 euros, en el caso de una vivienda en el distrito de La Creu Alta, en Sabadell.

Anomalías en el índice de precios

El responsable de Estudios y Calidad de Alquiler Seguro, Sergio Cardona, valoró que "tras el análisis que hemos realizado, podemos concluir que este es un índice impreciso, arbitrario y con elevados rangos de precios".

Además, el responsable de Estudios y Calidad de Alquiler Seguro resaltó que otra de las características "anómalas" detectadas en el índice de precios es que "en provincias como Barcelona y Madrid, el índice plantea, en muchas viviendas, rangos de precios mínimos en 300 y 400 euros".

"Ya no solo es raro fijar esos precios hoy día, sino que, rastreando en nuestro histórico de alquileres, esas rentas hace 10 años no existían y no había entonces problemas de oferta, ni crisis con los precios de alquiler. Plantear un alquiler en Madrid o Barcelona por 400 euros, lo único que consigue es desalentar al propietario particular y que abandone el alquiler", enfatizó Cardona. A tenor del estudio, concluyó que el índice es "muy impreciso, incluso arbitrario" porque plantea rangos menos amplios en Badalona y rangos muy amplios en Sabadell.