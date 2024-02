Las inmobiliarias auguran que los contratos de alquiler de vivienda caerán un 3,1% en 2024

Persiste la situación álgida en el mercado inmobiliario, que no concede treguas, con los alquileres a precios que no dejan de escalar. El incremento de las rentas no cesa y se prevé que durante 2024 vuelvan a subir en el conjunto de España, en concreto un 6% de media, ante la falta de oferta de vivienda. Unos datos que contrastan respecto a las previsiones relacionadas con las operaciones de alquiler, las cuales se espera que experimenten una reducción del 3,1% este año.

Estas son algunas de las conclusiones más destacadas que arroja la XVIII edición del Barómetro Inmobiliario, "El sentimiento de mercado de los profesionales inmobiliarios", elaborado por la entidad especialista en financiación sostenible UCI y su área de desarrollo profesional, SIRA. Para esta edición del barómetro se ha consultado a los profesionales acerca de sus expectativas sobre el comportamiento de las operaciones de compraventa y los precios de la vivienda en este año.

Según sus datos, las comunidades que experimentarán un mayor incremento sobre los precios de los alquileres serán Extremadura, con una subida del 18%, Castilla-La Mancha, con un 10%, y Región de Murcia, con un incremento del 8,8%.

Con respecto al volumen de operaciones de alquiler, se prevé una caída promedio del 3,1%. Los mayores descensos se reflejarían en Cataluña (-7,3%), País Vasco (-7%) y Aragón (4,4%), mientras que, en contraposición, se situarían Castilla-La Mancha (15%), Navarra (8,3%) y la Región de Murcia (6,3%), encabezando las perspectivas.

Estabilidad en el mercado de compraventa

El mercado inmobiliario en España reflejó una notable resistencia durante el último trimestre del año pasado, a pesar de factores socioeconómicos como la inflación, los tipos de interés o la Ley de la Vivienda, en base a este estudio de UCI.

Las previsiones de los expertos indican estabilidad en el conjunto del país, augurando un volumen de transacciones similar al registrado en el año 2023. Además, si se reducen los tipos de interés y las ayudas a la compraventa a la población más joven supone un impacto positivo, ya que se podría animar el mercado en función de este avance.

Sin embargo, hay que recalcar que dichas previsiones no se reflejarían del mismo modo en todas las comunidades. Así, Baleares (10,1%), Cataluña (4,2%) y Cantabria (4,2%) se sitúan en primera posición en los pronósticos de crecimiento. En cambio, las mayores disminuciones en transacciones se darían en las regiones de Extremadura (-10,5%), Asturias (-7,5%) y la Región de Murcia (-6,3%).

En lo referente a los precios de la vivienda que se estiman para este año, de nuevo se augura una estabilidad en general por parte de los profesionales del sector inmobiliario . Si bien es cierto, que dichas expectativas varían de nuevo según las regiones, siendo Extremadura (-8,3%), la Región de Murcia (-3,8%) y la Comunidad de Madrid (-2,4%) donde se prevé un descenso más significativo sobre los precios.

Para José Manuel Fernández, subdirector general de UCI, “la estimación es que el mercado inmobiliario crezca en el entorno del 10% en 2024 para acercarse de nuevo a las cifras de récord alcanzadas en 2022”. Señala a su vez que “las diferentes razones que nos hacen albergar estas expectativas son que los tipos de interés parecen haber tocado techo y a lo largo del año se irán moderando".

Sobre el ejercicio de este año, Fernández afirma que se ha iniciado con una guerra de precios entre las entidades financieras, una situación que "empujará sin duda el número de transacciones. Además, las diferentes propuestas políticas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda podrían provocar la entrada en el mercado de este colectivo con un enorme potencial. Sin embargo, hay que permanecer atentos al incremento de los precios que podría venir derivado de estas medidas intervencionistas”.

Análisis del cuarto trimestre de 2023

Respecto a la actividad a lo largo del cuarto trimestre de 2023, el 47% de los profesionales considera que el número de clientes vendedores se ha incrementado o se ha estabilizado, frente al otro 53% que opina que se produjo una reducción de los vendedores durante ese periodo.

Asimismo, en cuanto a los próximos tres meses, un 68% de los profesionales considera que se producirá una mejora de la situación, al igual que creen que el número de vendedores se mantendrá estable o mejorará.

Sobre el volumen de compradores, el 52% de los expertos cree que este ha descendido en el cuarto trimestre del año pasado, mientras que un 48% asegura que los compradores se han mantenido estables o incluso han experimentado un ligero incremento.

Para el primer trimestre de este año, el 60% de los profesionales vaticina un crecimiento en el volumen de compradores. Un porcentaje que contrasta con los datos extraídos en la anterior edición, cuando seis de cada 10 profesionales consideraron que habría un descenso en el volumen de compradores. Sólo tres de cada 10 (34%) esperaban una evolución positiva.

El barómetro muestra un mejora en el cierre de operaciones en las agencias con respecto a las previsiones de ediciones anteriores. Así, el 54% de los expertos asegura haber experimentado un incremento o estabilización de las operaciones durante el cuarto trimestre del año pasado.

Lo cierto es que la percepción de los profesionales respecto al futuro mejora hasta 17 puntos básicos con respecto a la anterior edición del barómetro, ya que el 65% espera estabilidad o aumento en el cierre de operaciones en el primer trimestre de 2024.

Mayor optimismo por parte de los agentes inmobiliarios

Los profesionales parecen confiar en la recuperación del mercado para este 2024, teniendo en cuenta que su optimismo se posiciona en el 6,9 sobre 10, lo que supone unas cuatro décimas más que en la anterior edición.

Si observamos esta tendencia por comunidades, vemos que los más optimistas son los gallegos (8,8 sobre 10), seguidos de aragoneses (7,9) y extremeños (7,5). Por su parte, los vascos, riojanos (6) y canarios (6,6) se encuentran al otro extremo de la lista, siendo los que presentan un menor optimismo acerca de la futura evolución del sector. Así, tal y como ha explicado el subdirector general de UCI, “el optimismo de los profesionales refleja una confianza en la recuperación del mercado en los próximos meses”.

Otra conclusión que se ha podido obtener de este estudio es que las perspectivas de empleo en el sector se mantienen estables. En concreto, el 86% de los profesionales asegura que el número de trabajadores en su agencia se ha mantenido estable o ha crecido durante el cuarto trimestre de 2023.

Y si ponemos la vista en los próximos tres meses, el 90% de los expertos en el sector vaticina que las plantillas se mantendrán estables o crecerán moderadamente, una previsión que mejora respecto a la anterior edición.