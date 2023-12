José Bayón: «Concedemos préstamos en 59 días, sin avales, ni garantías»

Enisa, la empresa nacional de innovación adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, lleva desde 1982, año en el que se constituyó este organismo, participando activamente en la financiación de proyectos viables e innovadores, impulsados por pymes y más recientemente por startups. Ha alcanzado cerca de 1.332 millones de euros invertidos, con 8.685 préstamos desembolsados y 7.580 empresas financiadas. Además de su papel como financiadora, Enisa seguirá certificando a las startups que quieran acogerse a los beneficios, especialmente fiscales, que contempla la Ley de Startups. Enisa tiene por delante un gigantesco reto y es su transformación a entidad pública del Estado.

El pasado 17 de octubre el Ecofin aprobó la Adenda española al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y encargó a Enisa el tramo final de los PERTE, ¿qué significa esto?

Efectivamente nos encarga el tramo final del PERTE de descarbonización, el del vehículo eléctrico y conectado, y el agroalimenario. Es un salto cualitativo, son 2.930 millones de euros lo que nos asigna la Adenda, de manera que a partir de la segunda mitad del año de 2024 Enisa pasará a gestionar estos PERTE, en lugar de hacerlo el Ministerio de Industria. Es un cambio muy grande porque, aparte de multiplicar por diez nuestro presupuesto, son actividades distintas y significa que la sociedad mercantil estatal que es Enisa, tendrá que transformarse en entidad pública del Estado, igual que es CDTI, Red.es o IDEA.

¿Cómo han llegado a tener que ejercer esta nueva responsabilidad?

Es una decisión que se adopta cuando el Gobierno de España está negociando la Adenda con Europa. Como el resto de países europeos, España pide que se nos conceda más tiempo para ejecutar los fondos europeos ya que los proyectos industriales requieren de más plazo y se acuerda entonces que todo quede adjudicado en agosto de 2026, mientras que la ejecución puede ser posterior. Para garantizar que esto sea así se pide que los PERTE salgan fuera del perímetro estrictamente gubernamental, que lo gestione alguna agencia y ahí es donde entran por ejemplo CDTI para el PERTE aeroespacial. Industria no tiene ningún instrumento, tiene a Enisa. Ahora nos convertiremos en el brazo ejecutor del Ministerio de Industria para desarrollar política industrial, y no solo de pymes. La entidad cambia incluso de forma jurídica. Mi figura es hacer de puente, e insisto, el cambio es brutal, si los préstamos medios para startups son de 170.000 euros, los préstamos medios de los PERTE son de 5 millones de euros. Es otro universo.

¿Qué requisitos se necesitan para llegar a sus ayudas?

Se necesitan tres: ser una pyme, tener sede social en España y tener un proyecto innovador en el sentido amplio. No pedimos solo I+D, también un modelo de negocio innovador. A partir de ahí nuestros analistas analizan el modelo de negocio, si la empresa tiene más de dos años, también el estado financiero, como un banco cuando concede un préstamo, y en función de ese rating financiamos un importe o no. También cofinanciamos, pedimos siempre en la ronda que entramos que entre o bien el sector privado, o fondos propios o un tercero. Esto que puede parecer un poco limitante, al final una de las mayores utilidades que tiene es que atrae inversión privada. Otra de las grandes ventajas de nuestros préstamos es que no pedimos aval, ni garantía, lo cual cuando se está arrancando es fundamental. Tampoco entramos en el capital de la empresa, además tenemos periodos de carencia y devolución de los préstamos muy altos, de hasta 9 años.

¿Qué cantidad se financia?

Las líneas de financiación van desde 25.000 euros hasta 1,5 millones de euros. Hay tres líneas genéricas: Jóvenes Emprendedores, Emprendedores y Crecimiento porque, si naces o creces, queremos estar a tu lado. Y las otras han aparecido con el Plan de Recuperación para un segmento de emprendimiento que no está visibilizado suficientemente, como agro o mujeres.

Enisa es una financiadora, ¿a qué tipo de interés se tienen que devolver los préstamos?

Los tipos de interés son más altos. Tenemos dos tramos, uno que es fijo y otro que es variable en función de beneficios. No son bajos para no ser ayuda del Estado. Pero al no ser ayuda del Estado hace que el trámite de concesión del préstamo sea más rápido y que no sea incompatible con otras ayudas. Tenemos un periodo de respuesta de 59 días, incluso más rápido que el sector privado. Es por tanto un préstamo muy a la medida de lo que necesita una startup, que cuando empieza lo que quiere es confianza y que no se le pida aval. La garantía es la clave y también el que no entramos en el capital. Ni entramos, ni controlamos.

¿Qué tipo de solicitudes les llegan?

Sobre todo de startups. Por Enisa han pasado casi todas, entre ellas Cabify, Glovo, Wallapop, MasMovil, Scalpers, Ecoaf, etc. Luego hay otra parte que son pymes que quieren innovar. Llegan entre 1.700 y 1.800 empresas todos los años y aprobamos entorno a 600 préstamos. En lo que llevamos de 2023 hemos alcanzado los 643 préstamos participativos por un importe de 112,2 millones de euros, lo que supone un nuevo récord anual de ejecución de la sociedad.

¿Cómo está funcionando la ley de Startups? ¿Qué papel juega Enisa en esta ley?

Cuando llegan los Fondos Next Generation, la ministra Nadia Calviño impulsa tres reformas para mejorar el clima empresarial: la ley Crea y Crece, la transposición de la ley Concursal y la ley de Startups que contempla un procedimiento de certificación de startups que se nos encarga. Enisa empieza a certificar startups a través de una orden interministerial el pasado 21 de julio. Ya hemos certificado entorno a 600, de 1.100 solicitudes recibidas. La ley de Startups es una ley pionera en Europa porque tiene los beneficios fiscales más altos de toda la Unión Europea y el que se pueda certificar una startup es una garantía para ésta porque se le pueden aplicar todo los beneficios fiscales. Animamos por tanto a las startups a que se certifiquen. Hacerlo es gratuito y sencillo, se puede hacer a través de nuestra web. Además el estar certificadas, las ayudamos de cara a los inversores porque éstos se pueden desgravar fiscalmente, lo que anima a que haya inversión y capital circulando. El Gobierno también nos ha encargado hacer la valoración vinculante de expedientes de carácter innovador y escalable para emprendedores extranjeros que quieran emprender en España y ofrecerles el visado.

Enisa también es impulsora de Spain Up Nation, la marca que por primera vez representa a España como país emprendedor e innovador, ¿qué resultados está dando?

Estamos haciendo una gira por 40 provincias para potenciar la economía local y reforzar el papel de España como líder global en emprendimiento innovador. España está entre los diez mejores países del mundo para emprender y actualmente mostramos niveles de actividad emprendedora similares a los que había antes de la pandemia, con mayor participación femenina y proyectos digitales e innovadores. Es más, según el GEM en 2022, el 6 % de la población adulta española estaba trabajando en un nuevo negocio que llevaba en marcha menos de tres años y medio. La gira se centra de momento por España pero también saldremos fuera.

Llega una nueva Enisa, ¿mejorará esto el reparto de fondos europeos? Las pymes se quejan...

Son pequeñas y para muchas de ellas acceder a los fondos les suena marciano. Trataremos de llegar al mayor número posible de pymes, que nosotros conocemos mejor, muchas ya nos conocen. Antes tendremos que hacer un proceso de transformación que es brutal para la empresa hasta convertirnos en entidad pública.

Récord de préstamos concedidos

El año acaba para Enisa de forma positiva. El organismo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo ha logrado dígitos más que positivos en su apoyo al emprendimiento innovador de España. «Hemos alcanzado 643 préstamos participativos por un importe de 112.273.000 euros», explica José Bayón, su consejero delegado. Representa un incremento de un

6,4 % con respecto al importe aprobado en 2022 que fue de 105.522.000 euros, y supone, un nuevo récord anual de ejecución de la Sociedad.

En cuanto al número de solicitudes de financiación recibidas en 2023, ha ascendido a 1.689, un 0,30 % más que el año anterior. Asimismo, el importe medio aprobado ha sido de 174.608 euros, un 6,23 % más que en 2022. Por líneas de financiación, Jóvenes Emprendedores, Emprendedores y Crecimiento, se han aprobado 464 operaciones por importe cercano a los 82,7 millones de euros. AgroInnpulso (sector agroalimentario), se han aprobado 74 solicitudes por 12,9 millones de euros; Emprendedoras Digitales, se han aprobado 78 solicitudes por un importe superior a los 11,7 millones de euros. Por último, en Audiovisual e Industrias Culturales y Creativas, Enisa ha aprobado 27 solicitudes por un importe cercano a los 5 millones de euros.

Por sectores, el TIC continúa a la cabeza de los préstamos aprobados y supone un 36,5 % de las operaciones aprobadas y un 39,7 % de la inversión total. Cataluña supone el 34,6 % de los préstamos aprobados y una inversión del 33,9 % seguida de la Comunidad de Madrid (29,8 % operaciones y 30,3 % de inversión) y la Comunidad Valenciana (9,4 % operaciones y 8,8 % en inversión).