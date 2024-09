El Gobierno impone a José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España

Pedro Sánchez avanza en su colonización de las instituciones. El puesto de gobernador del Banco de España (BdE) dejará de estar vacante este miércoles, día en el que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparecerá en el Congreso para anunciar un secreto a voces: el nombramiento de José Luis Escrivá, actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y antes ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como responsable del regulador bancario para sustituir a Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato expiró el 10 de junio. Fuentes del Ejecutivo adelantan la decisión a La Ser, aunque desde Moncloa, Transformación Digital y Economía evitan hacer comentarios.

El nombramiento llega pocos días antes de que se agote el mandato en funciones de la subgobernadora, Margarita Delgado, que vence el 11 de septiembre y que era una alternativa de consenso que habría tenido el sí del Partido Popular. Cuerpo ha asegurado en repetidas ocasiones que "la independencia del Banco de España está asegurada sea quien sea el candidato por la Ley de Autonomía del Banco de España" y desde el Gobierno se escudan en que no sería el primer ministro o miembro del Gobierno que toma las riendas de un Banco Central en Europa. Ha ocurrido en países como Austria, Grecia, Malta o Portugal, aunque fuentes expertas consultadas por LA RAZÓN opinan que esta no es la mejor vía. El precedente que sentó Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), acérrimo militante socialista, es un ejemplo claro. Secretario de Estado de Hacienda nombrado gobernador por Zapatero antes del estallido de la crisis de 2008, es recordado por no haber visto las señales de alerta y no actuar con la firmeza necesaria, lo que mermó la credibilidad del organismo.

En el caso español, y pese a lo que asegura el Gobierno, el nombramiento de Escrivá iría precisamente en contra de la esencia de Ley de Autonomía del Banco de España, así como del artículo 130 del Tratado de la UE, que aplica al BdE al ser parte del Banco Central Europeo y que dice lo siguiente: "Las instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como los gobiernos de los Estados miembros, se comprometen a respetar este principio y a no tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones".

Tradicionalmente, el partido en el Gobierno nombra al gobernador y el de la oposición propone al subgobernador, pero ambos puestos de consenso. Sin embargo, no hay que olvidar que, por ley, la elección del número uno del supervisor bancario es potestad del presidente del Gobierno, mientras que el cargo del subgobernador es designado por el Ejecutivo a propuesta del nuevo gobernador.

El PP no tenía constancia de más nombres para el puesto que el del ministro, que se mantiene como propuesta única e inamovible del Ejecutivo desde hace meses, lo que, en opinión del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, no respeta la independencia de la institución. "No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde", ha insistido este martes Feijóo, al tiempo que ha alertado de que esto sería "muy malo" para la independencia de una institución que "no puede ser un Ministerio más del Gobierno de España".

"Habíamos avanzado para que los miembros del CGPJ no pudiesen haber pertenecido o haber sido nombrados cargos políticos en los últimos cinco años. Avanzamos también en que el Ministerio Fiscal no pueda tener en ningún caso un Fiscal General del Estado que hubiese tenido responsabilidades políticas en los últimos cinco años. Lo hicimos. Lo aprobamos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y ahora el Gobierno vuelve a las andadas. Vuelva a intentar controlar e invadir una institución como la del Banco de España", ha lamentado.

Tras su ya indudable nombramiento, el Ministerio para Transformación Digital y de la Función Pública será liquidado y pasará a ser absorbido, en la parte de Transformación Digital, por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y en la parte de Función Pública, por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según adelanta La Ser.

José Luis Escrivá es funcionario en excedencia del Banco de España, puesto en el que inició su carrera profesional, pasando por diferentes puestos en el servicio de análisis de la institución. Su trayectoria fue meteórica y en 1993 dio el salto al Instituto Monetario Europeo como asesor, organismo que dio origen a lo que hoy es el Banco Central Europeo (BCE), en el que se integró como jefe de la división de política monetaria. En 2004, decidió dar un nuevo rumbo a su carrera y dio el salto al sector privado como economista jefe y director del servicio de estudios BBVA Research. Entre 2012 y 2014, decidió retornar volvió al sector público como director para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS). Ese año se convirtió en el primer presidente de la Airef hasta enero de 2020. Ha sido también Presidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea.