José María Fernández Capitán, la voz experta de las franquicias de restauración

Fue en el año 2000 cuando se inauguraba un local que se convertiría en el germen de una compañía que, 23 años después, sigue revolucionando el mercado de la restauración organizada. José María Fernández Capitán, su fundador, abría entonces el primer 100 Montaditos.

Desde ese momento y hasta hoy, este emprendedor ha logrado, gracias a su personalidad y carácter dinámico e inconformista, convertir a su compañía en el mayor grupo español de restauración organizada, con enseñas de creación propia que han marcado un antes y un después en el sector: empezando por su punta de lanza 100 Montaditos, Cervecería La Sureña, TGB-The Good Burger, Panther o Pepe Taco, ejemplos de una forma única de entender la restauración.

Pero más allá de un espíritu dinámico e inconformista como el de José María Fernández Capitán, las claves de su crecimiento y profunda implantación residen en dos conceptos, completamente arraigados en el ADN de la compañía: innovación y franquiciados.

El éxito de las franquicias

El franquiciado es uno de los pilares de Restalia. De hecho, José María Fernández Capitán fue franquiciado en sus inicios profesionales; por eso conoce a la perfección las necesidades de este tipo de negocio.

“La relación con el franquiciado hay que cuidarla y vivirla con una flexibilidad basada en la confianza, conociendo las circunstancias particulares de cada franquiciado”, destaca Fernández Capitán.

Tan importante es la figura del franquiciado que, durante la pandemia, Restalia se ocupó de ofrecer a su red numerosas ayudas para salir adelante en aquel crítico momento. “Su éxito es nuestro éxito, por ello debemos remar juntos en la misma dirección”, remarca José María Fernández Capitán.

La innovación por bandera

El segundo pilar donde se asienta Restalia es la innovación, pero no únicamente en la cocina. Aunque estar a la última en los fogones es primordial (lograr la receta del exquisito pan de The Good Burger, por ejemplo, los llevó, nada más y nada menos, que nueve meses de trabajo), no se puede dejar de lado todo lo demás. De ese departamento de I+D han surgido, precisamente, todas sus enseñas, convirtiendo a Restalia en una rara avis, única compañía multimarca que cuenta con una cartera en la que el 100% de sus marcas son de creación propia.

“De nada sirve un buen producto si no está acompañado de un buen servicio y de un ambiente apropiado”, comenta José María Fernández Capitán. Todo esto está englobado en un concepto que está grabado en todo lo que lleva a cabo Restalia: el smart-cost. “No se trata de ofrecer precios bajos. Hay que pensar cada paso y asegurarse de que todo va encaminado a lograr un objetivo: conseguir la satisfacción del cliente final y lograr su fidelización, sin descuidar en ningún momento la calidad del producto y el servicio la atención”, explica José María Fernández Capitán.

Por ello, su departamento de I+D propio, tiene como objetivo mantener a todas sus marcas a la vanguardia de todas las tendencias, que impregna a toda la compañía: franquiciados, departamentos de marketing, campañas comerciales, creación de contenidos, modelos de trabajo, etc. “Solo de esta manera puedes estar al corriente de las necesidades y demandas de los consumidores finales y ofrecer esos servicios antes que nadie”, comenta el fundador de Restalia.

En este sentido, es básico escuchar al consumidor final. “El contacto directo con nuestros clientes es muy necesario”, destaca Fernández Capitán. La imaginación, además, cuenta con un papel muy importante en todo esto, pues “solo con ella se pueden hacer realidad cosas que no han pasado todavía, convirtiendo en oportunidades las tendencias que previamente hemos detectado”, concluye.

Retos de futuro

Ante esta situación, José María Fernández Capitán tiene muy claros cuáles serán los siguientes pasos, como anunció en su momento. “Vivimos una polarización del sector de la restauración sin precedentes, donde cada vez hay más diferencia entre los restaurantes de ticket alto y los bajos. Esto va en detrimento de los locales de ticket medio, pero en este marco, nuestra filosofía de smart-cost encaja a la perfección. En momentos tan convulsos es clave, pues los clientes saben que nos mantenemos fieles a nuestra esencia, y que pueden seguir disfrutando del mejor ocio gastronómico al mejor precio”, explica Fernández Capitán.

Dentro de sus ambiciosos planes de crecimiento, que pasan por abrir 100 unidades de negocio a lo largo del 2023, la internacionalización es clave. Su marca de hamburguesa TGB acaba de dar el salto a Latinoamérica, han abierto dos nuevos locales de 100 Montaditos en Miami consolidando su expansión en EEUU, y se marca Europa como uno de sus mercados prioritarios con el objetivo de duplicar su presencia internacional, siempre promocionando la marca España por bandera gracias sus conceptos únicos.