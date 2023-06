La Justicia declara procedente el despido de un trabajador que deseó la muerte de su jefe por covid

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso del trabajador de una empresa de cítricos contra la sentencia que declaró procedente su despido por decir a su jefe "que se podía morir con los 5.000 fallecidos diarios por el virus de la covid".

La sentencia señala que se trató de un comentario constitutivo de una falta grave y culpable, por lo que el cese de la relación laboral en abril de 2020 no fue una medida desproporcionada.

El juzgado de la capital al que correspondió la demanda declaró probado que la empresa había tomado para evitar los contagios unas medidas sobre los lugares de entrada y salida de sus empleados para evitar el contacto entre los de cada turno.

Cuando el demandante pretendió entrar por un acceso que no le correspondía, el responsable le indicó que no podía hacerlo por allí, por lo que aquel le lanzó aquellas expresiones y al pedirle este que repitiera lo que acababa de decir, porque no lo había oído bien, así lo hizo.

Fue entonces cuando ambos se enzarzaron una pelea en el transcurso de la cual se agredieron mutuamente, añadía la sentencia.

La sala dice que la conducta del trabajador no fue la adecuada, ya que el jefe lo único que quería es que se siguieran los protocolos aprobados para evitar el contagio y añade que su comentario provocó la pelea.