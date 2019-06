La nueva alternativa a las pensiones

El futuro del sistema de pensiones no está asegurado. Ante la incertidumbre de que las generaciones futuras no puedan disponer de una jubilación cómoda y sin sustos económicos, comienzan a surgir nuevos productos financieros que dan un balón de oxígeno a los mayores. A los ya conocidos fondos de pensiones, se le suman nuevas fórmulas como las hipotecas inversas, con la que entidades financieras pagan una renta mensual a sus clientes a cambio de su vivienda como garantía. No obstante, hay otras alternativas con las que se puede sacar mayor partido a los inmuebles en propiedad.

¿Se imagina poder vender su casa, pero seguir viviendo en ella? Pues es posible. Consiste en un contrato con el que el propietario vende su vivienda y, simultáneamente, uno de arrendamiento a largo plazo que permite mantener la posesión de por vida. El vendedor recibe en el momento la diferencia entre el precio del inmueble y el valor del arrendamiento, pero además percibe una renta mensual que puede complementar su pensión de jubilación. Almagro Capital, una socimi orientada al mercado residencial, es la compañía pionera de este producto. La idea surge a raíz de que el 85% de los ahorros de los mayores de 75 años están invertidos en su vivienda habitual.

La diferencia con la hipoteca inversa es que su forma jurídica (socimi) le permite maximizar el importe a pagar por la vivienda. Almagro Capital expone el ejemplo de una persona de 82 años con una vivienda con un valor estimado de 600.000 euros. En este caso, con una hipoteca inversa podría recibir alrededor de 245.000 euros en un primer pago y una renta vitalicia de 1.975 euros, mientras que con el producto de esta socimi el importe inicial asciende hasta los 350.000 euros y la renta vitalicia se quedaría en 2.800 euros al mes. Además, este producto ofrece una compensación de 85.000 euros en caso de que el vendedor fallezca antes de lo previsto, evitando así que sea una mala venta.

Estas cantidades se calculan teniendo en cuenta la esperanza de vida. Si el vendedor permanece en la vivienda más tiempo de lo esperado, no tendrá coste adicional. Es decir, podrá continuar viviendo en su casa de toda la vida, dejará de recibir la renta mensual y únicamente se hará cargo del coste de mantenimiento del inmueble.