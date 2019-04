Los mejores lugares del mundo donde trabajar

Se erige como el mejor lugar del mundo donde trabajar, en una lista de 31 países en la que España no sale mal parada. Los expatriados la califican como la región del mundo más productiva, según el 65%. No se espera que nos llevemos el trabajo a casa, es por eso que el 70% de los trabajadores extranjeros reconoce que su conciliación ha mejorado. Casi tres cuartas partes (73%) afirma tener mayor seguridad en el empleo, la mejor del mundo gracias a un mercado laboral altamente regulado. También obtienen el beneficio de poder recurrir a su Betriebsrat (consejo de trabajadores) si necesitan ayuda, consejo o apoyo a medida que se acomodan en el trabajo. Clara es periodista y lleva más de 20 años viviendo en la ciudad germana de Stuttgart. Profesora de universidad explica que «no existen las jerarquías, nadie se mete en tu trabajo, se confía en el buen hacer del empleado y te dejan total independencia».

Reino Unido:

Ha escalado seis puestos en el ranking. Casi la mitad de las personas que se mudan a Inglaterra lo hacen por su carrera laboral. El trabajador expatriado promedio en la región ve ganancias en general en la conciliación, la pogresión de su carrera y las perspectivas salariales. El 58% de los trabajadores extranjeros describen a la cultura laboral como mejor que en su país de origen. Reino Unido es el mejor país del mundo para aquellos que desean aprender nuevas habilidades y el cuarto mejor para ascender a nivel laboral por detrás de Hong Kong, Estados Unidos y Singapur. Gianluca es un expatriado italiano que lleva tres años trabajando en Cambrigde. Es oncólogo y reconoce que se trasladó a esa ciudad atraído por una buena oferta laboral. «Reino Unido es un país con un enorme potencial sobre todo en el campo científico y matemático. Entre los inconvenientes destacar que al ser una isla y no estar conectada con el continente les ha hecho creer que son diferentes y el resultado ha sido el Brexit. Los ingleses no trabajan mucho, menos que los españoles o italianos pero, desde siempre, Reino Unido ha sido un país que ha sabido liderar; es muy bueno en dar directrices a los demás». Mario trabaja en Londres, es intermediario entre líneas aéreas y agencias de viaje. En el plano laboral lo que valora este trotamundos español es que en los procesos de selección se mira más la experiencia y no tanto los títulos académicos del candidato. «A los ingleses les gusta ver tu motivación, energía y entusiasmo. Ofrecen flexibilidad en el trabajo, en los horarios. Se puede trabajar por días, por semanas, por horas y hacerlo en varios sitios a la vez. Además, hay mucha agilidad en las contrataciones». El único hándicap para Mario, es el tiempo, el precio del transporte y de los alquileres. «Son carísimos y dificultan la vida diariamente». Mario ha venido unos días a España para «tomar el sol», pero sobre todo para hacer acopio de medicamentos. «Temo que si se aprueba un Brexit desordenado, caótico se produzca un desabastecimiento de antibióticos en Reino Unido».

Emiratos Árabes Unidos (EAU):

Ocupa la cuarta posición en el mundo por su economía, el puesto 16 por su experiencia de vida y el 19 por su conciliación. Aspectos que la llevan a ser el cuarto destino mejor del planeta para trabajar. Tiene fama de premiar a quienes trabajan duro, El 46% llega a este país para progresar en su carrera y un 38% para mejorar su calidad de vida. La mayoría de expatriados reconoce que sus ingresos en Emiratos Árabes Unidos han aumentado un 40%, en comparación con el 25% de incremento de los ingresos en otros destinos del mundo a nivel general. Más de una quinta parte señala que su sueldo se ha duplicado desde su mudanza. La mitad ha podido ahorrar para su vejez y para el futuro de sus hijos y su educación. Por lo general, el 71% de los expatriados recomendaría EAU a quien busca una nueva vida en el extranjero.

Suiza:

Ostenta la quinta plaza como mejor país para trabajar. Sin embargo en la última edición del estudio baja dos puntos. Teniendo en cuenta que ocupa el primer puesto por su economía, el salario es el motivo principal por el que los expatriados se mudan aquí, sin embargo no es el único. Casi la mitad (45%) permanece en Suiza por su calidad de vida. Nueve de diez confía en la economía local, en la estabilidad política y en que su trabajo es más seguro aquí que en su país de origen. Un 86% dice que criar a los hijos es más caro de lo que están acostumbrados y que hacer compañeros de juego puede resultar difícil. Casi la mitad (45%) siente que puede progresar en su carrera. Gaudi es una española expatriada a Suiza. Ha trabajado en el casino de Montreux, en la central de correos, en el servicio de aduanas, también como instructora de zumba. «No creo que Suiza sea uno de los mejores lugares en el que trabajar, lo que pasa es que se vende muy bien, oculta lo negativo».

España:

Escala posiciones como uno de los mejores destinos del mundo donde trabajar. Del puesto 44 de la última edición ha pasado al 31. Eso sí sigue muy alejada de los destinos top. El estilo de vida español es famoso en todo el mundo. Ostenta el segundo puesto en el mundo por su experiencia de vida y el cuarto por familia. El séptimo por su conciliación. La mayoría (55%) de los expatriados que vive aquí está jubilado y menos de una quinta parte (17%) está trabajando. Más de la mitad viajó a España convencido de que podía mejorar su estilo de vida y también atraído por su clima. Más de la mitad disfruta de una vida social más activa. Casi el 60% de los expatriados dice que España ha unido más a la familia y el 50% a su pareja. En el plano económico, ocupamos el puesto 27. Los expatriados confiesan ganar 58.000 dólares de media menos que otros expatriados en otros países. Por eso, sólo un 13% reconoce que España ofrece mejores salarios que su país de origen. Paulina es mexicana y vive en España. Admite que lo que más le gusta de nuestro país es «la asistencia sanitaria».