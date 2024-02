Lucena, sobre el "caso Koldo": Nunca en Aena hemos recibido indicaciones de Ábalos que hubieran podido estar influenciadas por su asesor

Maurici Lucena ha marcado hoy distancias con José Luis Ábalos y con su asesor Koldo García, implicado en una trama por el presunto cobro de comisiones ilegales para facilitar varios contratos para la compra de mascarillas ordenados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Durante la rueda de prensa para presentar los resultados de Aena, Lucena ha asegurado que nunca recibió indicaciones por parte del ex ministro de Transportes y Movilidad Urbana que hubieran podido estar influenciadas por su asesor Koldo García. "Nunca se ha producido y sería relevante si se produjera", ha aseverado, aclarando que el Gobierno siempre ha tenido "muy claro" que Aena "debe gestionarse con criterios estrictamente empresariales y profesionales" y que, de haber recibido algún tipo de indicación, no la habría admitido.

El presidente de la compañía ha asegurado que, obviamente, conocía a García, que era "un asesor muy próximo al ministro", pero que su relación con él se "circunscribió" a lo "estrictamente profesional y no muy abundante".

Investigación

Tras destaparse las presuntas irregularidades en las compras, Óscar Puente, ministro de Transportes, ha ordenado a la Inspección General de Servicios que lleve a cabo una auditoría en profundidad para conocer si efectivamente se pagaron comisiones ilegales por los contratos en cuestión, que fueron encargados en última instancia por Adif y Puertos del Estado. Transportes, además, ha remitido un oficio a todos los organismos dependientes del ministerio para que confirmen que no se han firmado con Sociedad de Gestión, la compañía vinculada a Koldo García y objetivo de las investigaciones, más contratos.

El ministro ha aclarado que detectar posibles "mordidas", y no otro, va a ser el principal objetivo de la comisión. En este sentido, ha explicado que aunque los contratos podían estar bien a pesar de haber sido realizados por el procedimiento de urgencia, que tiene controles más laxos, eso no excluye que haya gente que cobrase "mordidas". "Las prácticas contractuales no fueron las más pulcras. Pero lo relevante es si alguien se llevó dinero por venderle comisiones a la administraciones", ha añadido. "Este Gobierno y este ministro entienden que cualquier intento de enriquecimiento con comisiones merece reprobación y reproche. Quién la hace, la paga", ha advertido.

Pese a que Puente ha prometido que no habrá límites ni temporales ni materiales en lo que a la investigación del ministerio se refiere, el ministro también ha admitido que será difícil encontrar evidencias sobre si hubo mordidas.