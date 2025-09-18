Marruecos se convierte en el principal suministrador de fertilizantes de Europa

Marruecos logró se situó, durante julio, tras situarse entre los principales proveedores de la Unión Europea, como el principal proveedor de fertilizantes de Europa, con exportaciones por valor de 103 millones de euros; y superó a Rusia, que descendió drásticamente al cuarto puesto debido a los nuevos procedimientos aduaneros impuestos por Bruselas.

Según datos de Eurostat, Egipto ocupó el segundo lugar con exportaciones por valor de 51,3 millones de euros, seguido de Argelia con 50 millones de euros, Turquía con 31,5 millones de euros, mientras que Rusia, anteriormente el principal proveedor de fertilizantes a Europa, solo alcanzó los 43,1 millones de euros.

A partir del 1 de julio, la Unión Europea impuso aranceles adicionales a las importaciones de fertilizantes. Estos incluyen un impuesto fijo de 40 € por tonelada para fertilizantes nitrogenados y de 45 € por tonelada para fertilizantes compuestos, además del arancel aduanero original del 6,5 %. Se espera que estos aranceles aumenten gradualmente hasta 2028, alcanzando los 315 € y los 430 €, respectivamente, lo que se ha considerado una barrera casi obstructiva para la competencia rusa.