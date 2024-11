Más inflación por la DANA

Cuando estamos ante una tragedia de más de cien muertos, decenas de heridos, casas y coches destruidos y unos daños materiales absolutamente millonarios, poner el acento en la subida de la inflación que va a provocar también la DANA caída sobre Valencia puede parecer tema menor. Y ciertamente lo es. Sólo que no por ello exento de análisis, pues es algo que sucederá en un plazo no demasiado grande de tiempo. La razón es evidente. Millones de productos hortofrutícolas de las productivas huertas de Murcia y Valencia se han quedado atrapados en sus almacenes o camiones, en plena carretera, e importantes extensiones de regadíos destrozadas por el impacto del agua huracanada caída sin compasión sobre el Levante español. El efecto, de hecho, se hizo ver casi de inmediato en algunos supermercados, por la no abundancia, como suele ser habitual, de verduras y frutas en los lineales, en particular de las empresas más localizadas o dependientes de las zonas anegadas. A lo que habría que añadir el incremento de costes de las compañías energéticas, al tener que hacer frente a elevados gastos de reposición de infraestructuras de todo tipo en los territorios azotados por la bomba de lluvia.

Como es lógico, cualquiera de nosotros diría que si ese fuese el precio a pagar para evitar el escenario de muerte y destrucción en que nos encontramos, todos lo haríamos sin poner la más mínima objeción. El problema es que la subida de precios en determinados sectores se va a producir sin que tengamos la más mínima opción de evitar la catástrofe. Las desgracias nunca vienen solas. Siempre se dijo.