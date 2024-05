La mejor hamburguesa de España está en Valencia y Madrid

En el centro de operaciones de Hundred en Madrid únicamente se sirve comida para llevar, en bolsas de papel, al más puro estilo de los primeros restaurantes de comida rápida de Estados Unidos. Riders y clientes esperan a recoger su pedido en una cola que no es habitual un miércoles, ya pasada la hora de comer: son más de las tres de la tarde cuando Eze y Álex, fundadores de Hundred Burgers, reciben a LA RAZÓN en el obrador de Alcobendas. El cliente abre la bolsa y encuentra un producto cuidado al detalle, reflejo de las mejores hamburguesas del mundo, pero con carne 100% española.

Cuando Eze y Álex se sentaron a planificar cómo echar a andar una empresa de hostelería no se podían imaginar el éxito que tendría su modelo de negocio. Sin embargo, si uno se para a conocer a fondo la historia de Hundred Burgers se da cuenta de que este ascenso meteórico es de lo más normal, porque cuando se trabaja con pasión, cariño y fidelidad a la idea original, el éxito no es otra cosa que una consecuencia lógica.

Hundred Burgers nació en Valencia en febrero de 2020. Dos años antes, en 2018, una hamburguesa preparada en el restaurante Singular, propiedad de la madre de Álex, era elegida como la mejor de España, y fue en ese momento cuando se pusieron manos a la obra para compartir con el mundo "algo que nos apasiona", explica Eze.

Para hacer esa hamburguesa, que además es la que más se vende semana tras semana, los fundadores de Hundred Burgers estuvieron en Nueva York, la cuna de las burgers, donde pasaron varios días testeando y probando muchos restaurantes con el objetivo de aportar algo diferente a las hamburguesas que podemos encontrar aquí.

Alejandro González y Ezequien Maldjan, fundadores de Hundred Burgers Alberto R. Roldan LA RAZON

También recorrieron otros países haciendo lo que les apasionaba: "conocer nuevos lugares y tomar las mejores hamburguesas del mundo, pero no con la idea de montar un negocio, sino únicamente como divertimento y, coyunturalmente, ayudando en el negocio de la madre de Álex", comenta Eze. Hoy su empresa cuenta con dos obradores (uno en Valencia y otro en Madrid, en cada ciudad donde tienen presencia), cinco restaurantes en Valencia, uno en Madrid al que se le unirá otro muy pronto y otros tres durante el año que viene. Todo esto, unido al servicio de delivery, operado exclusivamente por Glovo para Hundred, les hace capaces de vender 20.000 hamburguesas a la semana. "Para reservar una mesa en fin de semana hay que esperar 35 días en nuestro local de Madrid", explica Álex.

¿Cuál es el secreto? Eze y Álex explican cómo todo en Hundred Burgers está cuidado con mucho mimo. Además de viajar a Nueva York, estuvieron en Francia aprendiendo cómo hacer un pan que se amasa, fermenta y hornea a diario en los obradores de Madrid y Valencia. La carne, comprada directamente a productores españoles, es un blend exclusivo, picado a mano en las salas de despiece de Hundred Burgers para lograr un sabor y textura incomparables. También viajaron a Texas, donde visitaron a los mejores ahumadores… Todo en Hundred Burgers es artesanal, y esa es la gran diferencia. "Es algo que el cliente nota", comenta Álex.

Durante los primeros meses, cuando únicamente existía Hundred Burgers como delivery en Valencia, "la tasa de repetición de nuestros clientes era altísima; más del 30% repetía al menos una vez a la semana", explica Eze.

Una comunidad

El resultado de todo este trabajo es que la gente acude a Hundred Burgers sabiendo que va a encontrar un buen producto. Solo así puede entenderse que, el día que abrieron el obrador de Madrid, el 26 de agosto de 2023, en pleno verano, casi se quedaran sin stock. "Fue un día de lo más estresante, pero al mismo tiempo muy gratificante, porque supimos que habíamos acertado de lleno", comentan.

El modo en que todo esto se cuenta al mundo es otra de las patas donde se asienta la estrategia de Hundred. La comunicación es personal y directa, como cuenta Álex: "hemos conseguido que la marca tenga un lenguaje y una imagen delante de los usuarios que es muy atractiva, cercana, amable, muy natural. Eso a la gente le gusta. Las redes sociales existen porque personas conectan con personas".

De la misma manera, muchos influencers han contactado con Hundred después de probar sus hamburguesas, como lo haría cualquier otro usuario. "De forma muy orgánica ha surgido una relación de amistad, porque nos apasiona lo mismo y queremos compartirlo con el mundo", explica Eze. La relación de Hundred con otros perfiles en redes sociales es tan natural que los contenidos que comparten no tienen ningún tinte comercial.

Álex y Eze confiesan que, desde que comenzaron esta aventura, han dejado de tomar otras hamburguesas, aunque les encantan. "No queremos dejarnos influir por otras marcas. Tenemos muy claro qué queremos ofrecer y cómo queremos hacerlo, por eso no tomamos hamburguesas de otras marcas", explica Álex.

Retos de futuro

Realmente en Hundred no está todo hecho, y Eze y Álex no dejan de pensar nuevas formas de ofrecer al cliente mayores facilidades y mejoras en la experiencia culinaria de su marca. "Además de los nuevos locales en Madrid, estamos preparando un nuevo concepto de tienda que probaremos en Valencia, donde podamos combinar todo lo bueno que tenemos. Es decir, en el que podamos hacer el pan, preparar la carne, donde haya mesa y servicio de camareros, con y sin reserva, en el que haya take away y delivery, pero también un drive through. Queremos lograr una imagen de marca verdaderamente especial".

Tras esta interesante conversación, uno no puede irse del local sin probar en primera persona todo lo explicado por estos dos emprendedores. Cortésmente, Eze y Álex abandonan la mesa para evitar presiones a la hora de probar la joya de la corona, la hamburguesa Singular.

El resultado no deja lugar a dudas: después de conocer de primera mano su historia y probarlas, el jurado de aquel año 2018 hizo bien en elegirla como la mejor hamburguesa de España.