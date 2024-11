El miércoles, 13 de noviembre, se recuperará el 99% del servicio de Cercanías en Valencia con la ayuda de autobuses

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido estar "preocupado" por las lluvias que llegarán a España este miércoles, que coinciden con la apertura, prevista para mañana por la noche, del bypass de la A-7. El una entrevista con Carlos Alsina en el programa "Más de Uno" de Onda Cero, el titular de Transportes también ha comunicado que mañana, 13 de noviembre, se recuperará el 99% de las líneas de Cercanías que operan en Valencia con un mix de trenes y autobuses y ha recordado que a partir del jueves se reanudará el servicio de alta velocidad entre Madrid y Valencia, que se utilizará también para llevar material sanitario e higiénico.

Puente se ha mostrado confiado en que el bypass, que es una solución provisional, no se vea afectada por la entrada de otra DANA, que ha activado avisos naranjas por lluvia en Valencia, Alicante, Mallorca, Ibiza y Formentera. El ministro de Transportes ha considerado que "si llueve, por lo menos que no repita en el mismo lugar", porque ya se está terminando el asfaltado y la señalización del bypass de la A-7, que se abrirá, previsiblemente, mañana por la noche. "Espero que mañana no tengamos otra como la que hemos tenido hace 15 días, porque de ser así, todo ese esfuerzo se va al traste".

Respecto a las carreteras autonómicas, comarcales y locales, Puente ha advertido de que "están muy dañadas" y "hay mucho trabajo que hacer para recuperar la normalidad". Durante la entrevista con Alsina, Puente ha comentado que "en Asturias hay que volver a Pajares, no hay autopista, hay un colapso de un muro”. Para solventarlo, "se hará un bypass como en la A-7, pero llevará tiempo devolver a la normalidad", ha señalado. “En Almería ha colapsado un drenaje de la A-7, pero parece que llevará poco tiempo”, ha añadido.

En lo que respecta a la recuperación del servicio de alta velocidad, Puente ha subrayado que hubo prudencia en la previsión de los plazos, pues considera que "siempre es mejor pasarse a la hora de prever que quedarse corto". "Si te quedas corto, generas una expectativa y luego lo único que lleva a eso es a la frustración, entonces fuimos prudentes con los plazos", ha añadido. La alta velocidad entre Madrid y Valencia volverá a estar operativa a partir del jueves, aunque con menos vagones de lo habitual en el primer AVE de la mañana, ya que uno o dos coches se destinarán al transporte de material sanitario e higiénico. Respecto a los competidores de Renfe, Ouigo e Iryo también tienen ya a la venta billetes para viajar a partir del jueves.

Sobre las líneas de Cercanías, Puente ha confirmado que mañana se recuperará el servicio del 99% de ellas, resultando ese 1% el pueblo de Cheste, al que no pueden acceder. Puente ha avanzado que desde este miércoles ya estarán en funcionamiento las líneas de cercanías C1 y C2, que se complementarán con un tramo en autobús desde Carcaixent hasta el centro de Valencia. No obstante, de la C3 no se puede poner ningún kilómetro en funcionamiento, por lo que habrá un servicio de autobuses sustitutivo desde Utiel. Por su parte, las líneas C5 y C6, también afectadas por la DANA, ya llevan varios días operativas.

Con todo, el titular de Transportes ha avanzado que el 22 de diciembre, coincidiendo con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, se han fijado poner las líneas C1 y la C2 en servicio "íntegramente", sin tener que recurrir al autocar. "A ver si somos capaces de llegar", ha comentado. En cuanto al aeropuerto, ha afirmado que "está bien". Sobre el tren varado en el túnel que une Atocha y Chamartín, Puente ha confirmado que sigue en el túnel y que se irá desmontando paulatinamente para retirarlo, intentando aprovechar las piezas útiles, aunque la mayoría será "chatarra".