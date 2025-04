Una mujer hace la declaración de la renta y descubre que le estaban suplantando la identidad: "Revisa..."

Si de por sí a nadie le gusta hacer la declaración de la renta y a eso le sumamos que nos puede salir a pagar por obtener beneficios por apuestas que nunca hemos hecho, el malestar es doble. Esta situación que parece que nunca nos va a tocar vivir está a la orden del día, incluso más de lo que nos imaginamos. Son muchas las personas que, al hacer la declaración, descubren que han suplantado su identidad para registrarse en casas de apuestas físicas o en internet y los impuestos por sus ganancias pasan a los damnificados.

Esta situación que parece tan inusual es la que le ha tocado vivir recientemente a Bianca Ungureanu, una joven de 25 años que ha expuesto los hechos en redes sociales para alertar a la población de los posibles daños que puede ocasionar que te suplanten la identidad.

Suplantación de identidad en casas de apuestas

"Vengo a traerte un pequeño aviso o advertencia de cara a la declaración de la renta para que no te pase como a mí y, si te pasa, que lo detectes a tiempo y no estés perdiendo dinero" comienza alertando Bianca en su vídeo.

"Resulta que gracias al borrador de la declaración de la renta he descubierto que el año pasado me suplantaron la identidad. Crearon una cuenta en una plataforma de apuestas a mi nombre, ingresaron dinero, obtuvieron ganancias y las sacaron y me han aparecido en la declaración como ganancias no patrimoniales que se corresponden a premios" explica.

"No me pareció raro cuando vi el borrador de la declaración y dije bueno, si Hacienda lo dice, será. No me imaginaba yo que fuese por algo así. De ahí la advertencia, porque puede haber alguna persona a la que esto se le pase" aclara.

Cómo afecta en la declaración de la renta

Bianca relata que esos datos fiscales le llamaron la atención y no le terminaban de cuadrar. "Yo el año pasado no gané ningún premio y a mí nadie me regaló mil y pico euros" añade. Tras dejarlo pasar unos días, finalmente decidió investigarlo y averiguó que era algo que no le pertenecía a ella. "Básicamente a mí en la declaración me aparecía en ganancias no patrimoniales, ganancias derivadas de premios y otros conceptos. Eso hacía que me saliese a pagar más todavía"

La joven advierte de la importancia de investigar estos hechos más allá de las consecuencias económicas que pueda acarrearte. "La suplantación de identidad es un delito. Revísalo todo muy bien. No demos las cosas por hecho simplemente porque aparezcan porque puede que no correspondan con la realidad" concluye.

Qué hacer si se han hecho pasar por ti en casas de apuestas

Esta estafa ha afectado a tantos ciudadanos que la Dirección General de Ordenación del Juego (DOJ), perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, habilitó un buzón de correo electrónico para estas personas: dgoj.pacs@ordenacionjuego.gob.es. Aquellos que se hayan visto afectados pueden notificarlo con un inscrito al mencionado correo.

"Desde la Dirección General se ha organizado un protocolo de actuación coordinado con la Policía Nacional, la Guardia Civil y los operadores de juego de azar que disponen de título habilitante, definiendo las pautas de actuación que facilitarán a las personas afectadas todo el proceso de acceso a sus datos, y, en su caso, de denuncia. A través del buzón de correo electrónico, y tras las comprobaciones oportunas, la DGOJ informará a las personas afectadas sobre los pasos que deben dar en la gestión de las denuncias y en el esclarecimiento de los hechos, así como facilitar la labor de persecución de los posibles delitos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" explicaba el Ministerio en un comunicado.

Ante este posible caso, más allá de escribir al correo, también es recomendable presentarse ante la Policía Nacional para realizar la denuncia pertinente, ya que este paso será requerido más adelante y nos previene de futuros problemas. Para ello, es imprescindible recopilar todas las evidencias posibles.