NaviLens: tecnología española para guiar a los ciegos

Javier Pita, fundador de NaviLens, relata que la idea de crear códigos QR accesibles para personas con baja visibilidad germinó cuando se dio cuenta de que los tradicionales QR –creados, por cierto, hace 30 años en Japón– tenían la desventaja de que no podían leerse a gran distancia. «Imaginemos una persona con baja visibilidad que va en metro y no puede leer las estaciones por las que pasa. O bien va acompañada o si no tiene que memorizarlas todas. Nuestros códigos se pueden leer a una distancia de 20 metros, por lo que también es útil para personas que van en silla de ruedas, con un ángulo de hasta 160 grados, en movimiento y sin necesidad de enfocar, solo apuntando hacia ellos con el móvil», relata Pita.

NaviLens desarrolló, junto a la Universidad de Alcalá, entre los años 2012 y 2017 la tecnología que hay detrás de estos códigos señaléticos y que desde 2017 están implantados en todos los transportes urbanos, museos o espacios culturales en los cinco continentes (en más de 130 países). Y es que los códigos NaviLens no entienden de fronteras. «Estaciones de metro de ciudades europeas y de EE UU, como Londres, Amsterdam, París o Nueva York, al igual que importantes ciudades en Asia como Singapur y Osaka, o incluso de Australia como Melbourne y Brisbane los han incorporado en sus transportes. Además, facilitan información audible en 36 idiomas diferentes», comenta Pita.

Los códigos QR Accesibles NaviLens también son válidos para todo tipo de negocios. Menús, entradas a conciertos y espectáculos, billetes de tren, publicidad, información y tarifas de negocios de hostelería, talleres, centros de belleza y estética o comercios pueden generar estos códigos para facilitar su información a personas ciegas o con baja visibilidad. «Se generan a través de la página web de NaviLens proporcionando un marco de colores que rodea el código QR y se pueden leer con cualquier lector de QR y con las aplicaciones gratuitas de NaviLens. No se trata de códigos para señalizar espacios o lugares, su única función es permitir la lectura fácil del código QR, haciéndolo accesible a todo el mundo», detalla Pita. La herramienta diseñada por NaviLens permite a los pequeños negocios la generación gratuita de hasta diez códigos.

En todos los productos

También desde la web de NaviLens se pueden descargar e imprimir hasta 1.200 códigos de distinto tamaño para colocar por ejemplo en los productos de cocina, como la sal, la pimienta o el café, de modo que la persona con visibilidad reducida los pueda identificar. El único requisito para facilitar su lectura es que el material donde se pegue el código no brille o genere reflejos que dificulten la identificación mediante la cámara del dispositivo.

Otro reciente hito de NaviLens es el acuerdo alcanzado con NIVEA por el que la marca número uno en cuidado de la piel acaba de incluir los códigos de la firma en sus productos, de modo que las personas ciegas o con baja visión puedan conocer su contenido. Este acuerdo con NIVEA se suma a los que NaviLens, en su empeño de hacer del mundo un lugar más accesible e inclusivo, tiene con otras empresas de productos de consumo, como los cereales Kellogg’s, productos Bimbo, productos Gillette o detergentes Ariel.

Por otro lado, el pasado enero Antena 3 se convirtió en la primera televisión del mundo que incorporaba en sus servicios informativos los códigos QR accesibles NaviLens que permiten una lectura más rápida y sencilla de los tradicionales códigos en blanco y negro para ampliar la información ofrecida en pantalla. Antena 3 Noticias, Tu Tiempo, Deportes y Espejo Público son los espacios de la cadena de Atresmedia en los que se han incorporado.

NaviLens cuenta con un equipo de 15 personas y entre sus objetivos para 2024 está lanzar nuevos códigos para que los espacios de trabajo sean más accesibles. «Se podrán poner nuestros códigos en diferentes lugares, como en los aseos, en recepción, en los asientos, en las fotocopiadoras, etc. Ya no habrá barreras para las personas ciegas o visibilidad reducida. Nuestra intención es contribuir a crear una sociedad más igualitaria», concluye Pita.