Nueva Ley de Protección de Datos; todo lo que necesitas saber para tu empresa

Con la nueva legislación sobre Protección de Datos que entró en vigor el pasado 25 de mayo, los usuarios pueden controlar la información personal que ceden a las empresas y pueden pedir compensaciones si se utilizan para algún fin para el que no han dado expresamente su consentimiento.

¿En qué influye esta nueva legislación a las empresas, autónomos o asociaciones?

Con la aplicación de la nueva legislación en materia de Protección de Datos, las empresas, los autónomos, las asociaciones, e incluso las administraciones públicas, tendrán que pedir a los ciudadanos su consentimiento expreso y específico para cada acción que quieran llevar a cabo que implique el uso o tratamiento de sus datos.

En este sentido, ya no será válido con la aplicación del consentimiento tácito, es decir, considerar que un usuario acepta lo que no rechaza abiertamente. Del mismo modo, no se le podrán ofrecer casillas previamente macadas de asentimiento, y que el artículo 25 del reglamento hace referencia a la privacidad por diseño y defecto como principios obligatorios.

Si tienes un negocio, aquí puedes descargar todos los textos legales y contratos de protección de datos referentes a la LOPD y el RGPD para que tu empresa se encuentre enmarcada en el marco de la legalidad, una cuestión que es vital para que permanezca abierto sin tropiezos legales.

Si aplicamos este nuevo marco legal a la práctica, serían cuestionables muchas de las bases de datos que tienen en su poder hoy muchas empresas y organizaciones y que fueron obtenidos bajo supuestos que ahora ya no son legales, como el consentimiento tácito del que ya hemos hecho referencia. Y es que son muchos los registros que hoy forman parte de las bases de datos de diferentes organizaciones, obtenidos bajo tácticas y procesos que ahora ya no son legales, por lo que hay que adaptarse a la mayor brevedad a las nuevas condiciones si no queremos permanecer en la ilegalidad.

Lo mejor en este caso, es no hacer uso de estos datos a no ser que se le pida el consentimiento a esos usuarios que se registraron o directamente borrarlos, pues en caso de inspección serían motivo de sanción si no se puede acreditar que eso datos han sido cedidos conforme a la nueva ley de protección de datos.