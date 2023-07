El Observatorio de los Márgenes Empresariales deja fuera a bancos y autónomos

Nadia Calviño prometió que antes de las elecciones estaría en marcha el Observatorio de Márgenes Empresariales y se ha hecho realidad -con una semana de retraso y a menos de un mes del 23-J- con la publicación de su primer informe, basado en datos de la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España, cuyos resultados han determinado que existen "muchas diferencias entre sectores. Incluso dentro del mismo sector se ve que el resultado y la evolución de las empresas es muy diferente, unas han ampliado mucho los márgenes, mientras otras están en negativo", explicaron fuentes del Observatorio, que desestiman que tenga de momento algún tipo de "efecto distorsionador".

Este informe expone los primeros datos sobre el incremento de los márgenes que han tenido las empresas españolas en todos los sectores desde 2015, salvo el financiero, sector al que el Gobierno vigila especialmente y al que ya ha aplicado un impuesto especial por sus beneficios extraordinarios. Justifican los analistas de este informe su no inclusión "por la propia naturaleza del sector, porque tienen una situación especial de sus márgenes, que no pueden reflejarse como en el resto", como tampoco se han tenido en cuenta a los autónomos, "por pura falta de información de la que disponemos ahora mismo, pero en el futuro, cuando se integre más información se podrá incluir", matizaron las mismas fuentes. Por contra, el sector energético, que también ha asumido un impuesto especial, sí que ha sido incluido. Asimismo, Canarias -que no reporta datos de IVA, al tenerlo suprimido- y País Vasco y Navarra -al tener su régimen foral propio- tampoco están reflejados.

Según fuentes del Observatorio, la mayoría de los sectores han recuperado niveles similares a los que tenían antes de la pandemia, con un crecimiento especialmente significativo en turismo, transporte y hostelería, "que sufrieron mucho durante la pandemia, con una pérdida de más del 75% de sus márgenes, pero que ya han recuperado e incluso superado en muchos casos respecto a 2019 estos márgenes". No así han evolucionado otros sectores, como la cadena alimentaria, sobre la que el Observatorio muestra que ha sufrido un "enorme" un impacto negativo sobre sus márgenes por la desproporcionada subida de costes de la energía provocada por la guerra de Ucrania, por lo que "ha impedido que recuperara los niveles previos a 2019". Todo lo contrario que el sector energético, que sí ha disparado sus márgenes a unos "niveles anómalamente elevados", mientras que sectores como los servicios han mostrado "una gran estabilidad".

Tras la presentación del primer informe del Observatorio, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, ha explicado que "el último trimestre de 2020 ha mostrado un significativo avance de los márgenes empresariales", por lo que éstos deberían "contribuir con su moderación a mantener una inflación baja y a que los salarios puedan recuperar poder adquisitivo". También recordó que este crecimiento tan elevado de los costes de la energía y de las materias primas ha incidido "directamente sobre los márgenes de las empresas y sobre la traslación a los precios de las ventas", en algunos casos de forma negativa y en otro positiva.

Este Observatorio no ha sido recibido con el mismo entusiasmo por los empresarios, que han mostrado sus reservas sobre que el Gobierno utilice estos datos para usarlos en su contra "para tomar decisiones sobre nuevos impuestos a otros sectores, como ya ha hecho con el financiero o el energético", explicaron a LA RAZÓN fuentes empresariales. El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reprochado hoy mismo que la "clase política debería preocuparse por las cuentas del Estado" y "dejar trabajar a las empresas". También ha señalado que lo que debería hacer la clase política es preocuparse "de la deuda pública que va a haber que devolver" y de preparar el entorno para que los márgenes de las empresas "puedan ser buenos, se cree empleo y se paguen impuestos. El Gobierno debe meterse menos con lo que hacemos y dedicarse a resolver los problemas". Gonzalo García, ha querido lanzar un mensaje de acercamiento ante CEOE y Cepyme a los que reclamó que "una vez conozcan el trabajo que se ha hecho seguro que tendrán otra opinión muy distinta sobre el trabajo que se ha hecho".es a los medios en el Foro Nueva Economía