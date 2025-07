La OCU advierte: estos son los electrodomésticos que debes desenchufar si te vas de vacaciones

A medida que avanza julio, muchas viviendas se quedan vacías durante días o incluso semanas. Ya sea por una escapada a la playa, unos días en el pueblo o unas merecidas vacaciones en el extranjero, antes de cerrar la puerta por última vez, conviene asegurarse de que todo quede en orden. Y no sólo hablamos de cerrar ventanas o echar la llave: la OCU insiste en la importancia de desconectar los electrodomésticos que no se vayan a usar.

El objetivo no es sólo el ahorro en la factura eléctrica, que también. Desenchufar ciertos aparatos reduce el riesgo de incendios, averías por subidas de tensión o consumo innecesario, lo que se conoce como consumo fantasma, ese que ocurre aunque el dispositivo esté en modo reposo o apagado pero enchufado.

¿Qué aparatos deberías desenchufar?

Según las recomendaciones de la OCU, cualquier electrodoméstico que no cumpla una función imprescindible durante tu ausencia debería desconectarse. En especial:

Televisores, ordenadores y consolas: aunque estén apagados, siguen consumiendo electricidad si permanecen conectados a la red. Ese pequeño LED que indica que está “en reposo” también gasta energía.

aunque estén apagados, siguen consumiendo electricidad si permanecen conectados a la red. Ese pequeño LED que indica que está “en reposo” también gasta energía. Microondas y hornos eléctricos: además de su reloj, algunos modelos cuentan con funciones que permanecen activas incluso sin usarse.

además de su reloj, algunos modelos cuentan con funciones que permanecen activas incluso sin usarse. Cafeteras eléctricas, robots de cocina, tostadoras y otros pequeños electrodomésticos: pueden quedar enchufados sin necesidad. Además del gasto innecesario, pueden ser un riesgo en caso de cortocircuito.

¿Qué pasa con el frigorífico?

Este es el punto más delicado. Si te ausentas durante una semana o menos, puedes dejar el frigorífico encendido, preferiblemente ajustando la temperatura a un nivel más bajo de consumo. Como no se abrirá durante ese tiempo, mantendrá el frío de forma eficiente.

Pero si las vacaciones se alargan más de 10 o 15 días, la OCU recomienda vaciar completamente el frigorífico y desenchufarlo. Esto te permitirá ahorrar energía y evitar posibles averías. Eso sí, no olvides limpiar el interior y dejar la puerta abierta, para evitar la aparición de moho o malos olores.

El mismo consejo aplica para lavadoras, secadoras y lavavajillas: si no van a usarse, desenchúfalos. Algunos modelos modernos incluso tienen funciones conectadas o luces en espera que también consumen.

Cuidado con el termo eléctrico

El termo eléctrico o calentador de agua es uno de los aparatos que más energía consume en el hogar. Por eso, desactivarlo antes de salir de vacaciones puede suponer un ahorro considerable. La OCU sugiere cerrar la llave del agua caliente y, si es posible, usar el agua restante del termo antes de apagarlo, de forma que quede vacío. Así, en caso de avería o fuga, se reduce el riesgo de daños.

Desconectar el cuadro eléctrico: ¿sí o no?

Si has vaciado el frigorífico y no hay ningún aparato que necesite electricidad mientras no estás en casa, una opción aún más eficaz es desconectar el cuadro eléctrico principal. De este modo, te aseguras de que ningún electrodoméstico quede consumiendo electricidad de forma accidental.

Eso sí, revisa antes si tienes algún dispositivo que necesita permanecer conectado, como sistemas de alarma o temporizadores para riego automático. En ese caso, conviene cortar únicamente los circuitos no esenciales.

Según cálculos de la OCU, el consumo fantasma puede representar hasta el 10% de la factura eléctrica de un hogar medio. Así que, si te vas de vacaciones, desconectar lo innecesario no solo es una cuestión de precaución, sino también de ahorro.

Un simple repaso antes de salir puede evitarte sustos al volver y ayudarte a reducir el gasto energético. Porque las vacaciones empiezan con la tranquilidad de saber que todo en casa está bajo control, también los enchufes.