La OCU lo tiene claro: esta es la mejor lasaña del supermercado

La lasaña es uno de los platos más famosos del mundo. Típico de la comida italiana, se come en cualquier parte del planeta, y por supuesto, en España también. En muchos restaurantes y bares puede ser servida, así como se vende en el supermercado de manera precalentada. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ante esto, tiene claro cuáles son las mejores lasañas de los supermercados, tanto por su precio como por su calidad. Así, cita cuál es la más valorada y mejor de todos los supermercados españoles.

Este plato tradicional italiano, con su rica combinación de sabores y texturas, ha evolucionado a lo largo de los siglos para convertirse en un plato apreciado y adaptado en muchas culturas alrededor del mundo. Consiste en capas de pasta, salsa de carne, bechamel y queso, horneado hasta que esté bien cocido y dorado. Algunos de sus ingredientes necesarios para preparar una lasaña también son la salsa de tomate, apio, zanahoria, ajo, cebolla o laurel, orégano y albahaca, además de los anteriormente citados.

Su historia es bastante antigua, pues según los estudios, ya se preparaba en la Antigua Roma y Grecia. No fue hasta la Edad Media cuando los italianos comenzaron a elaborar versiones más cercanas de la lasaña que se conoce hoy en día. Un manuscrito inglés de 1390, conocido como "The Forme of Cury", menciona una receta de "loseyns", que consiste en capas de pasta y queso, sin tomates ya que estos no habían llegado a Europa todavía.

Así, para cocinarla, las láminas de pasta (que pueden ser frescas o secas y se usan como base y alternando con el resto de ingredientes), se cuecen en el horno hasta que estén bien cocidas y doradas.

Cuál es la mejor lasaña del supermercado: esto es lo que dice la OCU, su precio y por qué es la más valorada

Existen muchas variantes de la lasaña, pues se trata de un plato versátil, mientras su esencia radica en la combinación de capas de pasta con salsas ricas y queso. Por ejemplo, la lasaña de verdura, que puede hacerse con espinacas, calabacines y champiñones. También está la de marisco (utilizando mariscos como camarones y vieiras) o la de pollo, entre otros tipos de lasañas.

Asimismo, aunque no se recomienda consumir habitualmente, está el caso de las lasañas refrigeradas, una opción de alimentación también bastante consumida. La OCU tiene la lista de las mejores lasañas refrigeradas del supermercado, haciendo hincapié en las tres mejores. Así, en tercer lugar estaría la lasaña que se puede comprar en El Corte Inglés, mientras en segundo lugar estaría la de Dunany,

Sería la lasaña boloñesa de Hacendado, es decir, la de Mercadona, la mejor valorada por la OCU. Entre sus características, encontramos que el envase, de unos 350 gramos, tiene un valor de 2,65 euros, y según sus componentes no cuenta con aditivos ni con ingredientes industriales, aunque puede tener un contenido más bajo en sal.